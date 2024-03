El encuentro que protagonizaron Valencia y Real Madrid en el Estadio de Mestalla alcanzó su temperatura máxima justo sobre el pitido final del juez. Es que Jesús Gil Manzano decidió terminar el partido en el momento preciso en el que Jude Bellingham marcaba lo que hubiese sido el 3 a 2 para el conjunto de Carlo Ancelotti.

Tal secuencia desató la furia de los futbolistas merengues que se lanzaron encima del cuerpo arbitral para reclamarle lo que, en definitiva, fue la prohibición del triunfo. Principalmente el inglés, el autor del gol que no fue, quien, para colmo, terminó siendo expulsado (se perderá, como mínimo, el próximo partido por LaLiga).

Al respecto, Jesús Gil Manzano, con el informe que elevó al Comité de Competición (el organismo que ahora decidirá cuál será la sanción para los protagonistas informados), reveló el motivo por el que le mostró la tarjeta roja a Jude Bellingham en el tumulto que se generó una vez oficializado el empate 2 a 2 entre Valencia y Real Madrid.

El juez expulsó al escuchar a Bellingham la frase “It’s a fucking goal! The ball is in the air!”, que, palabras más, palabras menos, significa: ”Fue p#to gol, el balón estaba en el aire”. Además, añadió que lo hizo de ”manera agresiva y gritando”, lo que tranquilamente podría agravar el castigo para el número cinco del conjunto merengue.

¿Cuántos partidos podría perderse Jude Bellingham por su insulto a Jesús Gil Manzano?

Jesús Gil Manzano elevó su informe tras el partido en Mestalla al Comité de Competencia de LaLiga. Este organismo, ahora, evaluará cada palabra, para en las próximas horas anunciar cuál o cuáles son las sanciones que se aplicarán sobre los protagonistas mencionados en la notificación del colegiado que estuvo a cargo del Valencia vs. Real Madrid.

En el caso de Jude Bellingham, que fue expulsado, cuanto menos recibirá una fecha de suspensión, por lo que ya se sabe que no podrá estar ante Real Celta de Vigo el próximo domingo 10 de marzo. No obstante, por el insulto en su frase y por los detalles añadidos, podría ser inhabilitado por hasta tres jornadas. Por consiguiente, también se ausentaría vs. Osasuna (16/3) y Athletic Club (31/3).

Vinícius Junior también podría ser castigado por Competición

El Comité de Competición también podría actuar de oficio. Puntualmente con Vinícius Júnior, quien en declaraciones a DAZN, tras el juego con el Valencia, dijo que el arbitraje no dejó ganar al Real Madrid. Por tal acusación, el reglamento aclara que los futbolistas podrían ser castigados con la ausencia de 4 a 12 partidos.