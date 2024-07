Matías Soulé tiene encaminado todo para ser nuevo jugador de la Roma. El prometedor futbolista argentino hizo una gran temporada en Frosinone y aún así no entraba en los planes de Juventus, pero la aparición del equipo de la capital italiana le da una oportunidad dorada para seguir destacando en el fútbol europeo.

Juventus no iba a aceptar menos de 30 millones, eso ya lo había dejado claro Cristiano Giuntoli, director deportivo del club. Y así fue… aunque Roma logró mitigar algunos millones del impacto inicial que sufrirán sus arcas. Así lo reveló Fabrizio Romano, quien detalló la forma en que se pagará el traspaso de Soulé.

El acuerdo está hecho, y tan sólo queda cerrar algunos detalles formales entre los clubes. El periodista explicó que 26 millones de euros serán el monto inicial de la transferencia, los cuales Roma abonará inmediatamente a Juventus para fichar a Soulé. Eso deja otros cuatro millones en variables, los cuales se pagarán de acuerdo a objetivos que cumpla el argentino en el equipo de la capital italiana.

Matías Soulé tuvo una gran temporada en Frosinone y ahora tendrá su oportunidad en Roma. (IMAGO / Giuseppe Maffia)

Dos de ellos, de acuerdo a Romano, serán producto de “objetivos simples”, mientras que otros dos se pagarán en caso de completar otros objetivos un tanto más complicados, que no fueron detallados. Para conseguirlo claro, Roma tuvo que darle a la Vecchia Signora un 10% de una futura venta, dentro de las cláusulas.

Matías Soulé no había sido cedido a los Juegos Olímpicos y ahora se irá a Roma

Matías Soulé era uno de los nombres fijados por Javier Mascherano para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Juventus no lo cedió para la competición. El club italiano estaba en su derecho de tomar esta decisión, ya que como la FIFA no organiza el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, los clubes no están obligados a dar a sus futbolistas.

Juventus no dejó ir a Soulé a los Juegos Olímpicos.

Aún así, el hecho de que no iba a ser tenido en cuenta por Thiago Motta y que su salida era casi un hecho, ya que los 30 millones que podía dejar en las arcas del club revestían de mayor importancia, sorprende que no lo hayan dejado jugar en París 2024.

Soulé venía de convertir 11 goles en 39 partidos, entre encuentros de Serie A y Coppa Italia, con la camiseta del Frosinone. Eso ha sido por lo que ha pagado Roma y serán los gialorossi quienes buscarán sacarle el máximo provecho al delantero de 21 años y hacerlo explotar como una estrella en Europa.