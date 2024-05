El central del Betis ha venido ganando peso como una posibilidad en River. Varios motivos hacen que Pellegrini no quiera que Pezzella se vaya de Betis en julio.

¿Se cae su vuelta a River? Pellegrini no quiere que Pezzella se vaya de Betis

Las informaciones alrededor de un posible regreso de Germán Pezzella a River Plate han venido marcando las jornadas de un Real Betis con claras posturas alrededor del tema. Manuel Pellegrini tiene motivos de sobra para abogar por la continuidad del argentino en Sevilla. En la capital de Andalucía se habla del precio que podría destrabar la operación. No será sencillo convencer a todas las partes.

Vayamos primero a lo económico. La clasificación del Betis a la próximo Conference League dará dinero que no obligará a las grandes ventas previstas meses atrás. Estadio Deportivo, principal medio de Andalucía, situaba en 4 millones de euros la oferta que River debería hacer por Pezzella para recuperar sus servicios. Ya no será posible ni siquiera con eso y el motivo de todo pasa por entender las bajas que tendrán los verdiblancos en la próxima temporada. Difícil, muy difícil abrir la puerta sino vienen caras nuevas.

El resumen es claro. Crystal Palace avanza por Chadi Riad y se encuentra a solo unos pasos de cerrar su contratación por cerca de 14 millones de euros. Sokratis Papastathopoulos dejará al Betis al final de temporada e igualmente el fútbol. El griego ex Arsenal o AC Milan era otra cara habitual en los planteamientos de Pellegrini. Por último pero no menos importante, Marc Bartra se encuentra en charlas para saber si llegará o no una renovación de contrato que le amarre al club más allá del 30 de junio del 2024.

El contexto comentado haría que Pezzella pueda ser el único central con contrato de cara a la próxima temporada. Una revolución ya se viene con las marchas de Sokratis y Riad, por lo que por el cuerpo técnico del Betis apuran para no perder a un Germán clave en la planificación de la próxima temporada. La ecuación no es sencilla para que se rebajen unos 4 millones de euros que son el límite a poner por el campeón del Mundo en Qatar 2022. Ojo, porque en Andalucía hablan de un América de México que también mira al ex River Plate por estas horas.

Betis solo aceptará 4 millones de euros por Pezzella: IMAGO

“Yo no le cierro las puertas a nada. Los balances de la temporada se hacen en frío, cuando termina, y ahí tocará que el club plantee sus objetivos y sepa dónde quiere apuntar para determinar qué hace cada uno”, palabras del argentino en El Desmarque semanas atrás a la hora de hablar de su futuro. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026 y cuenta con una gran valoración de tanto cuerpo técnico como directivos o trabajadores del club como ha podido saber BOLAVIP.

Los números de Pezzella en Betis

Dos etapas tuvo el argentino por el Benito Villamarín. La primera, del 2015 al 2017, se dio antes de recalar en una Fiorentina donde fue ícono en varios cursos. Volvería en 2021 a Sevilla para consagrar un palmarés de 179 partidos, 6 goles y 1 asistencia. A esto hay que sumarle el título de la Copa del Rey ganada ante Valencia en el 2022 e igualmente de la mano de Manuel Pellegrini.

Pezzella, un multicampeón en River

Su ascenso en el equipo coincidió con el nacimiento de una era gloriosa en el Monumental. Tras seis partidos en la B Nacional, Pezzella iría viviendo un ciclo de hasta 69 partidos con 5 goles que sumarían para llevarse hasta 5 títulos con River Plate. Su gol a Boca Juniors en un lluvioso Superclásico en 2014 o la Copa Libertadores ganada ante Tigres, los puntos más altos del camino.