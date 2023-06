Emiliano Martínez se metió en el bolsillo a los hinchas de Aston Villa y ya coronado campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar se convirtió además en una pieza clave para lograr la clasificación a un certamen continental la próxima temporada: la Conference League, tercera en importancia a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Sin embargo, Dibu podría ya no defender el arco de Los Villanos para ese nuevo desafío debido al interés que tienen por contratarlo varios de los equipos más poderosos de la Premier League, entre ellos Chelsea, Tottenham y Manchester United.

En relación al futuro del arquero argentino, este sábado se confirmó una noticia que podría ser clave para su salida de Aston Villa. Hugo Lloris, arquero que también es campeón mundial, comunicó que no continuará en Tottenham para la próxima temporada, lo que llevaría a los Spurs a acelerar las negociaciones por su fichaje.

“Es el final de una era. Tengo ganas de otra cosa. Estudiaré detenidamente lo que sea posible. No se me olvida que me queda un año de contrato en los Spurs”, expresó el arquero de la selección francesa, quien por el vínculo que todavía lo une a Tottenham espera que acepten transferirlo para así poder dejar dinero al club.

Ese dinero podría ser de gran ayuda para competir con otros gigantes como Chelsea y Manchester United por el fichaje de Dibu, quien de llegar a los Spurs compartiría equipo con uno de sus defensores favoritos en la Selección Argentina: Cuti Romero.