La ocurrente definición de penal de Lucas Ocampos que le permitió a Sevilla empatar de manera parcial el encuentro ante Alavés, mirando hacia un costado al momento de la definición y celebrando incluso antes de ver que la pelota cruzara la línea de meta, tuvo una historia detrás que involucró al capitán del equipo y emblema del fútbol español, Sergio Ramos.

El clima no está para disputas entre propios compañeros en el equipo que conduce Quique Sánchez Flores, mucho menos para dar señales de conflicto ante los hinchas que hace tiempo perdieron la paciencia. Sin embargo, el defensor quiso quitarle al argentino la posibilidad de ejecutar ese penal. Más bien quiso tomar la que venía siendo su responsabilidad, porque había ejecutado y convertido los dos anteriores sancionados en favor de los del Nervión, ante Astorga por Copa del Rey y ante Lens en una Champions League que ya es historia.

Ramos tomó la pelota, pero Ocampos se le paró delante y le hizo un gesto con la cabeza haciéndole saber que no, no se lo iba a dejar. Ambos quedaron frente a frente por un segundo que generó la tensión necesaria como para que dos de sus compañeros se acercaran a intermediar. No fue necesario. El argentino estaba decidido y el español entendió que tenía que ceder.

La ejecución no look de Ocampos hizo olvidar por un momento a los hinchas del fastidio. También olvidó Sergio Ramos, que fue a felicitarlo con una sonrisa que, sin embargo, no devolvió el argentino. Pese al gol que decretó el 2-2 parcial, la historia del penal que hizo subir los niveles de tensión no tuvo final feliz, porque Alavés terminó imponiéndose 3-2 con un gol de Rubén Duarte con el tiempo cumplido.

Riesgo de descenso

La derrota en uno de los partidos anticipados de la vigésima jornada de La Liga puso al Sevilla en serio riesgo de entrar en puestos de descenso por primera vez en la temporada. Estancado en 16 puntos, solo es uno el que lo separa de Cádiz, actualmente en la zona roja, que mañana recibirá al Valencia. También podrían acortar distancias los otros dos equipos que hoy por hoy estarían perdiendo la categoría: Granada, que tiene 11 puntos y hoy visita al Betis; y Almería, que parece condenado con apenas 5 unidades y deberá medirse nada menos que ante Girona, líder de la competencia junto al Real Madrid.

La temporada de Ocampos con Sevilla

Lucas Ocampos es uno de los pocos futbolistas de Sevilla con el que los hinchas todavía no han perdido la paciencia en una pésima campaña a nivel colectivo. Participó de un total de 27 partidos, entre Liga y Champions League, aportando 4 goles y una asistencia.

Los números de Ocampos en Sevilla

Con una frustrada cesión de seis meses en Ajax de por medio, Lucas Ocampos está disputando su quinta temporada con el Sevilla, equipo al que arribó en julio de 2019 procedente del Olympique de Marsella. En total, acumula 188 partidos oficiales en el club, marcó 43 goles, entregó 18 asistencias y celebró dos títulos de Europa League.