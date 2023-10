Desde que Marcelo Gallardo se fue de River en diciembre del 2022 son varios los equipos que se han interesado por contar con su servicio para que dirija el primer equipo. Sin embargo, el DT que conoció la gloria con el Millonario sigue sin aceptar propuestas y tampoco llegará a España.

Sin entrenador desde hace ya varias semanas, el Sevilla de La Liga fue el nuevo interesado en quedarse con el Muñeco. Una chance que se fue más rápido de lo que llegó ya que, según informó Nacho Peña desde España, no hubo posibilidad de acuerdo.

Siendo uno de los entrenadores más prestigiosos que tuvo la última década, tener a Gallardo no es nada barato y esto habría sido el principal motivo para que no prosperen las negociaciones: “Los números que pretendía el Muñeco no fueron aceptados por el Club”, comentó el periodista.

De esta manera, mientras el equipo andaluz ya comienza a buscar un nuevo entrenador para su equipo, Gallardo continuará sin entrenar a una nueva institución tras su salida de River y todos se preguntan cuándo volverá.

Todas las ofertas que rechazó Gallardo

A lo largo de estos 10 meses en los que su teléfono sonó reiteradas veces, Marcelo Gallardo ha rechazado a importantes equipos de Europa como: Sevilla, Villarreal, Ajax, Leeds, Olympique de Marsella y Olympique de Lyon.

A su vez, desde el fútbol sudamericano recibió una propuesta de Flamengo y los llamados de la federación uruguaya y Racing Club. Tres intereses que rápidamente quedaron descartados por el entrenador ex River.

El vínculo que Gallardo aún mantiene con River

Mientras tanto, el entrenador aprovecha este largo parate que tuvo en el 2023 para estar junto a su familia y regularmente se lo puede ver por el River Camp viendo a las juveniles en donde juega su tercer hijo: Santino. Una muestra de que sigue bien de cerca el presente del Millonario.