Shakhtar Donetsk venció a Barcelona por 1-0 en el partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo H de la UEFA Champions League. El gol de cabeza de Danylo Sikan en el primer tiempo alcanzó para que el conjunto ucraniano dé la sorpresa de la jornada de martes en el certamen internacional. El Barça pecó de un mal tiempo en donde no pateó al arco y no pudo recuperarse, pese a poner a todas sus jóvenes joyas en la segunda parte.

El equipo de Xavi Hernández chocó contra el muro del Shakhtar, que pone más interesante la lucha por la clasificación a octavos de final. Al Barça le alcanzaba con sacar un empate en su visita a Hamburgo para asegurar su boleto a la siguiente instancia. Ahora, deberá hacerlo en casa ante Porto a fines de noviembre. Para el conjunto de Marino Pusic, el triunfo le sirve para seguir con chances firmes de clasificar.

El equipo de Donetsk supo neutralizar a un Barcelona, que puso un once estelar, aunque sin sus piezas jóvenes, las que dejó en el banco. Y eso se hizo sentir en el primer tiempo donde prácticamente no pateó al arco. Según datos de Opta, es la séptima vez que los ‘Culés’ no patean a portería desde la llegada de Xavi. Todo un síntoma.

A esto, hay que sumarle que el conjunto catalán también sufre los inicios de partidos, como le pasó hoy. De los 15 partidos que jugó en la temporada, sólo en cinco comenzó ganando en el primer tiempo, según informó el diario Sport. Es decir que, en 10 veces, lo comenzó perdiendo, aunque una buena parte de esas ocasiones, logró dar vuelta el resultado. Hoy no lo pudo hacer en un partido “horrible”, en líneas generales.

Cabezazo goleador de Danylo Sikan para arruinar a Barcelona

Shakhtar Donetsk fue práctico. Supo cómo y cuándo golpear al Barça. Un gol en el minuto 40 del primer tiempo marcó la diferencia en el resultado. De una jugada por derecha llegó el cabezazo de Sikan, que se suspendió en el aire y logró cambiar completamente la trayectoria del balón. Ter Stegen no pudo llegar ante el tremendo frentazo del ucraniano para el 1-0.

A partir del tanto, lo que hizo el equipo de Pusic fue sostener la victoria. La incapacidad del Barça de poder contrarrestar la resistencia ucraniana en Hamburgo impidió que pueda cambiar el resultado final.

Barcelona no pateó al arco y la reacción llegó tarde

La estadística de no patear al arco se extendió en el segundo tiempo hasta los quince minutos. Fue cuando empezaron a dar frutos los cambios que metió Xavi. Llegaron Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pedri y Joao Félix. A partir de esto, fue otro Barcelona. Empezaron a generar más pases en campo contrario con sentido y hasta aparecieron algunos espacios para peligrar la valla de Risnyk.

Sin embargo, pese a esta reacción, las situaciones de peligro no movieron el resultado final. Shakhtar Donetsk, quizás, con mejor manejo de sus contraataques, pudo haber convertido algún gol más de la mano del venezolano Kevin Kelsy o de Newerton. Precisamente, éste último, convirtió un golazo que bien pudo haber sido el 2-0, pero el VAR lo anuló por offside.

El partido no fue bueno en líneas generales. De hecho, para Mundo Deportivo, fue “horrible” por el mal juego de Barcelona, la postura del Shakhtar Donetsk y las difíciles condiciones del campo. Pero, al final, el resultado favoreció al conjunto ucraniano, que sigue en la lucha.