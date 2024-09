Enfrentamiento entre un padre y su hijo por la gobernabilidad en el equipo del Nervión. La última victoria ante Getafe no ayudó a calmar las aguas.

La primera victoria que consiguió Sevilla en La Liga, 1-0 ante Getafe como local en un partido en cuya previa los hinchas se congregaron para pedir la dimisión del presidente José María Del Nido Carrasco, ni de cerca estuvo de calmar las tensiones que se viven en torno al club en el que militan Valentín Barco y Gonzalo Montiel, enmarcadas en una guerra de poder familiar.

Aprovechando la fragilidad de la actual directiva, quien se despachó con un belicoso comunicado fue José María del Nido Benavente, expresidente, máximo accionista del club y, por si fuera poco, padre del actual primer mandatario del equipo del Nervión, pero a la vez uno de sus principales adversarios.

“Sevillistas, por alusiones y debido a las mentiras flagrantes del ilegítimo (su hijo) y de algunos grandes accionistas me veo en la obligación de aclarar ciertos términos y contar la verdad. Mi único objetivo es recuperar la grandeza que hemos perdido por la gestión nefastas de los señores Carrasco y Castro y el apoyo incondicional de las familias Carrión, Alés y Guijarro. Puedo votar pese al pacto al que se agarran. En las dos últimas Juntas ni les he aprobado las cuentas ni la gestión, sólo me limitan votar en lo que a ellos les perjudica: echarlos de una puñetera vez del Sevilla“, expresó Del Nido Benavente a través de un video.

“Si las familias Carrión, Alés y Guijarro quieren un pacto, hoy mejor que mañana. Que cada capital esté representado en el Consejo en relación a las acciones que poseen. Yo no veto a nadie. El presidente (su hijo) dice que lleva ocho meses en el cargo. Rotundamente falso. Desde noviembre de 2019 gobiernan el tándem Castro y Carrasco. Son el denominador común de la ruina del Sevilla“, agregó.

Ante Getafe, Barco solo disputó los 14 minutos que se adicionaron al encuentro.

Deportivamente, el período al que hizo referencia Del Nido Benavente no ha sido nada despreciable para el equipo del Nervión, pues más allá de la crisis actual, de 2019 a la fecha se logró ingresar en cuatro ocasiones a la Champions League y se conquistaron do Europa League.

Sí fue muy pobre la pasada temporada, en la que Sevilla estuvo durante meses amenazado por el descenso. Además, se perdieron muchos futbolistas importantes en los últimos dos mercados y tampoco ha sido bueno el inicio del presente curso; lo que propició un terreno favorable a la ofensiva de Del Nido Benavente contra la directiva. “Esto se soluciona muy fácilmente. Privando de su apoyo las familias Carrión, Alés y Guijarro a quienes nos están llevando a la ruina. Lo último es gobernar contra la afición”, sentenció.

La protesta de los hinchas de Sevilla

No es casualidad que Del Nido Benavente haya expresado un mensaje que busca ganarse la simpatía de los hinchas, pues viene de observar la protesta que estos organizaron en uno de los accesos al Ramón Sánchez Pizjuán en la previa del partido ante Getafe.

“Junior vete ya”, fue el lema de la mayoría de los carteles que portaron los cientos de hinchas que se convocaron en la explanada exterior del estadio para expresar su descontento con la actual Administración del club, que preside José María Del Nido Carrasco.

Los cánticos, en los que se repitió el lema de los carteles, también expresaron “directiva dimisión”, para hacer extensible el disgusto más allá de la figura de Del Nido Carrasco y apuntar a otros de los directivos del club que ha perdido muchos jugadores importantes en el último tiempo y ha mostrado evidentes limitaciones económicas a la hora de reemplazarlos.