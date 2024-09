Con Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina de regreso tras cumplir sus compromisos con la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL, Atlético de Madrid recibirá este domingo al Valencia en el Estadio Metropolitano y Diego Simeone ya tomó nota de una característica que deberán mejorar sus dirigidos para no complicarse ante el equipo que con cuatro jornadas disputadas marcha en la última posición de La Liga.

“La parte menos buena fue que tuvimos que haber resuelto mejor contra el Espanyol, por la contundencia que no tuvimos. Hicimos mejores cosas en el segundo tiempo que en el primero en Bilbao. Hay que seguir intentando llevar los partidos a donde creemos que podemos hacer daño y mejorar esto que comento”, dijo El Cholo en conferencia de prensa.

Uno de los futbolistas que no ha estado fino de cara al arco, en parte porque no le han sobrado las oportunidades, viene siendo justamente Julián Álvarez, quien con la Selección Argentina sí se encargó de demostrar que no ha perdido capacidad goleadora, marcando ante Chile.

Según Simeone, el parón de selecciones de este mes no ha sido el más oportuna si se tiene en cuenta cuántos nuevos jugadores llegaron al equipo y necesitan de una lógica adaptación. “La Liga nos muestra las dificultades, sobre todo en el inicio hasta que los equipos tienen su forma”, comenzó explicando.

Julián Álvarez busca su primer gol como Colchonero.

Y agregó: “Tenemos muchos chicos nuevos que hubiera estado bueno que estuvieran aquí, pero obviamente la selección llama y todos quieren ir. Es justo que hayan ido, es muy bonito. Nuestra tarea es intentar hacerles sentir lo más rápido posible para rendir en el lugar donde están ahora“.

Simeone le quiere dar pelea a Barcelona y Real Madrid

Como en los mejores años de su larguísima estadía como entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone está ilusionado de poder dar pelea en la presente temporada a los dos más poderosos del fútbol español, Barcelona y Real Madrid.

“Nosotros vivimos partido a partido y no lo pienso de otra manera y trato de transmitirlo al equipo. Con jugadores nuevos como pasa esta temporada y como no pasó en las dos últimas, no varío el objetivo, no dejo de ilusionarme con lo mejor, pero para que suceda no podemos salirnos del partido a partido“, señaló.

Julián Álvarez buscará su primer gol en el Atlético

Tras disputar cuatro partidos con Atlético de Madrid, tres en calidad de titular y uno de ellos ingresando desde el banco de suplentes, Julián Álvarez buscará que ante Valencia llegue su primer gol como Colchonero. De momento, el equipo de Simeone no ha mostrado un gran poderío goleador y registra 6 goles en 4 encuentros, habiéndole marcado tres de ellos al Girona. Pero al equipo Ché le han marcado en todos los partidos que disputó y allí radica una buena oportunidad para el argentino.