Hinchas y directivos le reconocen a Diego Simeone el hecho de haber posicionado al Atlético de Madrid como uno de los equipos más fuertes de Europa. El Cholo asumió en 2012 (a diez años del último ascenso a LaLiga) y en la primera temporada logró la clasificación a la Champions League (competencia que no jugaba desde hacia cuatro años) y en la segunda fue campeón nacional.

Y desde entonces hasta el presente, en el que ya lleva 13 años al frente del plantel principal, aseguró su lugar en todas las ediciones de la máxima competencia europea. Además cosechó un total de 8 títulos. Por estos números, es considerada una de las mejores épocas de toda la historia de la institución rojiblanca.

Así es que Diego Simeone mantiene el respaldo unánime del Atlético de Madrid. Sobre todo de su presidente, Enrique Cerezo, que en una charla con El Chiringuito reconoció que el cambio de entrenador se dará cuando el ex Racing, River, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros, lo disponga.

”Simeone es intocable. ¿Por qué le vamos a tocar? Está muy bien como está. Está contento, está feliz, vive bien aquí, vive con su familia, le queremos, le cuidamos y no tenemos problemas con él”, dijo el directivo del Atleti sobre el Cholo, que tiene contrato hasta mediados del 2027.

Además, Cerezo remarcó: ”Se irá cuando él quiera, ¿por qué no? Ya me gustaría que en mi trabajo me dijeran ‘usted se va cuando usted quiera’. Estaría feliz. La verdad es que ha hecho un trabajo fantástico. Yo he vivido en la época de Jesús Gil en la que he llegado a presentar 7 u 8 entrenadores en una misma temporada, por no decirte alguno más que por ahí ahora ni me acuerdo”.

El presidente del Atlético de Madrid cree que pueden ganar LaLiga

El Atlético de Madrid es líder de la tabla de posiciones de LaLiga, por lo que, claramente, es candidato para ser campeón. No obstante, faltan 17 fechas y puede pasar absolutamente de todo. Al respecto, Enrique Cerezo, en la misma entrevista, comentó: ”Siempre queremos ganar títulos. A todo el mundo le gusta ganar, pero luego las circunstancias son muy complicadas. Siempre hemos tenido buenas plantilla, pero esta es una plantilla para ganar LaLiga”.

Para cerrar, dejó en claro que está conforme con la producción de Julián Álvarez (lleva 13 goles y es el goleador del equipo) y que confía en que será aún mejor: ”Julián es un magnífico jugador y veremos cómo va evolucionando”.

