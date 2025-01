Carlo Ancelotti, filoso tras las acusaciones de Diego Simeone: "Espinas que duelen"

Una vez más, Carlo Ancelotti utilizó los micrófonos para responderle a otro colega, esta vez a Diego Simeone. El entrenador del Real Madrid fue consultado por las palabras del entrenador argentino, que había insinuado que a su equipo lo favorecen “desde hace 100 años”.

En la rueda de prensa previa al próximo compromiso del Merengue (vs. Las Palmas en el Bernabéu), el estratega declaró: “Creo que son cosas que se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa y representó Real Madrid en estos 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro”.

Cerrando el tema, apuntó directamente contra el director técnico del Atlético de Madrid: “Lo de él supongo que pueden ser espinas que duelen“. Solo faltan 3 semanas para que los dos se vean las caras en una nueva edisión del derbi madrileño…

Qué había declarado Simeone

Al Cholo le preguntaron por las polémicas arbitrales que hubo en la victoria del Real Madrid ante Celta de Vigo, donde los de Ancelotti necesitaron de la prórroga para llevarse la clasificación en la Copa del Rey. Aún sin haber visto lo sucedido, el argentino se metió en el barro.

“El partido de ayer no lo vi. Me comentaron que hubo episodios, como los hay desde hace 100 años, así que no sé qué les sorprende“, soltó Simeone, que los arbitrajes no son un impedimento para ganarle al Merengue: “Todos los equipos llevan compitiendo con Real Madrid y Barcelona todo ese tiempo, así que sí que se puede competir con ellos”.

Los próximos 5 partidos de Atlético de Madrid

LaLiga: Leganés vs. Atlético de Madrid , sábado 18 de enero, 12:15 horas.

, sábado 18 de enero, 12:15 horas. Champions League: Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen , martes 21 de enero, 17:00 horas.

, martes 21 de enero, 17:00 horas. LaLiga: Atlético de Madrid vs. Villarreal CF , sábado 25 de enero, 12:15 horas.

, sábado 25 de enero, 12:15 horas. Champions League: RB Salzburg vs. Atlético de Madrid , miércoles 29 de enero, 17:00 horas.

, miércoles 29 de enero, 17:00 horas. LaLiga: Atlético de Madrid vs. RCD Mallorca, 1 de febrero, 14:30 horas.

