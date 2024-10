El surgimiento de Lamine Yamal fue fundamental para el Barcelona, que, tras la salida de Lionel Messi y algunos referentes más, había quedado algo sentido. El pibe, que ahora tiene 17 años, tomó la responsabilidad de ser el líder futbolístico y, hasta el momento, está cumpliendo con creces en su rol. En las últimas horas, Antonio Rüdiger, defensor del Real Madrid, habló maravillas de la joya española que juega en el clásico rival.

En diálogo con The Inside Scoop, Rüdiger afirmó: “Hay que reconocer su mérito. Tiene sólo 17 años y no es broma lo que está haciendo. El Barcelona tiene a un jugador que tiene toda una carrera por delante. Si Dios quiere espero que se mantenga sano porque nunca le deseo el mal a nadie. Ojalá siga sano. Tiene un gran futuro al frente del Barcelona. El jugador que ya es con 17 años es bastante aterrador… da miedo”.

Rüdiger y su polémica salida del Chelsea

En 2022, luego de cinco años en Chelsea, Antonio Rüdiger dejó al elenco inglés para pasar al Real Madrid y su salida tuvo cierta polémica. Pasaron los años y el alemán pudo hablar del tema: “Lo expliqué en el video que hice con Players Tribune. Hubo un espacio de tiempo que no había ninguna conversación con ellos y yo seguía jugando a mi mejor nivel semana sí y semana también. No pensé en si me lesionaba o no”.

Antonio Rüdiger. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Estaba genial en el Chelsea, pero también sabía que la Champions que gané podía ser mi billete al club más grande del mundo. El Real Madrid no llama habitualmente a tu puerta. Sentí que estaba listo para ese paso. Fue surrealista. No podía creerlo. Mi sueño era jugar en la Premier, no pensaba que podía pasar… Es una locura”.

Barcelona y Real Madrid, los máximos aspirantes a ganar LaLiga

Ya se disputaron ocho partidos en esta temporada de LaLiga y, como suele ser habitual, quienes la pelearán son Barcelona y Real Madrid. Los catalanes cuentan con 21 puntos, mientras que el conjunto blanco acumuló 18. En tercera posición aparece Villarreal con 17 puntos y cuarto está el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.