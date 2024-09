Lamine Yamal reveló quién es el rival más difícil al que se ha enfrentado y no es humano: "Me quitó el miedo"

Con apenas 17 años, Lamine Yamal fue nominado al Balón de Oro 2024 y aunque no es el máximo candidato, aparecer entre los 30 mejores jugadores del mundo a su edad dice mucho. Luego de la nominación, la gran promesa del Barcelona reveló el motivo por el que no se inmuta a la hora de enfrentar a jugadores que hasta lo doblan en edad, físico y experiencia.

“Jugaba mucho con mis perros porque mi padre decía que no me iban a morder, entonces siempre corría con ellos. Al final jugar contra un perro yo creo que es lo más difícil que puedes hacer“, le confesó Yamal a L’Equipe en una entrevista, para sorpresa de su entrevistador.

También expresó que siempre fue de enfrentar a rivales más grandes, incluso antes de estar en el Barcelona: “Jugar en la calle, todo lo que sea 1v1 yo creo que me quitó el miedo de jugar con gente más grande. Al final siempre jugaba con amigos míos y los rivales tenían 20 años y yo tenía 11 o 12 entonces eso me quitó mucho el miedo, poder disfrutar y jugar contra cualquiera“, explicó Lamine.

Lamine Yamal no se inmuta contra ningún rival. IMAGO

Las comparaciones con Messi

Decenas de veces hemos escuchado sobre ‘el nuevo Messi’, especialmente para promesas que salen de La Masía, comenzando por Bojan Krkic y llegando hasta Ansu Fati. Pero parece que Lamine Yamal sería lo más cercano al astro argentino que ha dado la cantera del club culé.

Aún así, la cabeza de Lamine Yamal parece estar en el lugar correcto y, al ser consultado por esa comparación, respondió con una altura sorprendente para su corta edad. “Al final si te comparan con Leo lo mas importante es no fijarte. Sí es verdad que si te comparan con el mejor jugador de la historia es que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, obviamente, pero intento ser yo siempre“, declaró.

Barcelona finalmente parece haber encontrado al sucesor de Messi, aunque Yamal no se fija en eso. IMAGO

El foco de Lamine Yamal está puesto en otro lado, y así se lo dejó claro a L’Equipe: “Para mi lo más importante es dejar un legado, tener tu carrera“, expresó sin dudarlo.

Las nominaciones de Lamine Yamal en el Balón de Oro

El Balón de Oro tiene una nueva edición el próximo 28 de octubre.

Tras su primera temporada completa con el Barcelona y su actuación consagratoria en la Eurocopa 2024 con España, Lamine Yamal se ganó dos nominaciones para la gala del Balón de Oro. Además de estar entre los 30 nominados para el premio máximo, también es el máximo candidato a ganar otro premio.

Se trata del Premio Kopa, que se le entrega al mejor jugador menor de 21 años. En la última temporada, el ganador del premio fue Jude Bellingham, la joven estrella del Real Madrid, aunque lo ganó por lo hecho cuando vestía la camiseta del Borussia Dortmund.