Un ex jugador del Manchester City apuntó contra el club y Pep Guardiola: "Fueron desagradecidos conmigo"

A mediados de la temporada 2022/23, en la que el Manchester City ganó el triplete, con la FA Cup, Premier League y UEFA Champions League, hubo una salida que sorprendió en el equipo de Pep Guardiola, ya que Joao Cancelo, el lateral portugués, fue cedido a préstamo por seis meses al Bayern Munich.

Ahora, asentado en el Barcelona de España, equipo al que llegó a préstamo por esta temporada, Cancelo rompió el silencio sobre su salida del equipo inglés en diálogo con A Bola, donde apuntó contra su ex entrenador, quien lo había acusado de ser un mal compañero.

“¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Nathan Aké o a Rico Lewis. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador”, comenzó explicando el portugués, que luego agregó: “El señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo”.

Siguiendo con su relato, también se mostró triste por cómo se dio su salida del Manchester City: “Me quedé triste porque no es verdad. Creo que el Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando me dijeron eso, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club, con la afición y siempre lo di todo”.

Y sumó, mostrando su compromiso para con el club: “Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas. Me siento realizado con lo que hice allí. Soy una persona transparente, nunca miento. La vida sigue y deseo que todo vaya bien, porque mientras estuve allí disfruté de mi fútbol y del equipo”.

Por otro lado, también se refirió a su presente en el equipo catalán, en el que disputarán los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint Germain, afirmando que le gustaría quedarse por mucho más tiempo en el club, más allá de la cesión a préstamo actual.

Los dichos de Guardiola que desmintió Cancelo

”Joao Cancelo no está contento con el presente de Aké y Rico Lewis”, había dicho el entrenador español en conferencia de prensa, explicando que el lateral portugués no se ponía contento cuando sus compañeros estaban en buen nivel y lo relegaban al banco de suplentes.