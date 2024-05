Un jugador de Francia reveló que aún sufre por la final de Qatar: "Esas imágenes me persiguieron durante varios meses"

El pueblo argentino aún sigue recordando la mítica final de Qatar 2022frente a Francia. Fue el primer título mundial para Lionel Messi, el seleccionado albiceleste cortó una sequía de 36 años sin un campeonato de dicha índole, y provocó que 5 millones de ciudadanos invadieran las calles de la provincia de Buenos Aires. Sí, todo tuvo su grado de épica.

A todos los futbolistas los marcó a fuego. Tanto como para los franceses como para los argentinos. De hecho, aquella noche en Lusail significó la última presentación de Hugo Lloris, el arquero de Les Bleus, que tras la derrota decidió anunciar su retiro del seleccionado europeo que aún conduce Didier Deschamps.

El tiempo pasó, pero nadie puede olvidar todo lo que se grabó a través de la retina de los ojos. Incluso, el propio Lloris asegura que cuando recuerda la tanda de penales “en ese último partido de la Copa del Mundo, no había parado ninguno, y esas imágenes me persiguieron durante varios meses”. Claramente, el dolor está intacto.

“Reviví durante mucho tiempo los balones que me rozaron las manos antes de terminar en las redes. Incluso toqué uno de ellos”, manifestó el ahora arquero de Los Angeles FC mientras dialoga con Le Parisien, para referirse a la ejecución de Leandro Paredes, que terminó en gol. Y se lamentó: “Rozamos la victoria. Y tal vez, también, porque sabía que sería la última. No iba a comenzar otro ciclo hasta 2026”.

El ex Tottenham también admitió que “para la tanda de penales, me había ubicado en el rincón de los argentinos, bajo abucheos, después de aislarme un momento para respirar, porque estaba cansado”. Y reveló que en esos instantes “estaba muy concentrado, había estudiado el juego de mis oponentes, pero sabía que, a este nivel, se necesitaba suerte, y no solo experiencia, trabajo o intuición”.

La tanda de penales en Argentina vs. Francia por la final de Qatar 2022

¿Cuántos partidos atajó Hugo Lloris en Francia?

Debutó el 19 de noviembre de 2008 y se retiró el 18 de diciembre de 2022. En todo su paso por el arco de la Selección de Francia, fueron 145 los partidos en los que Hugo Lloris dijo presente: le anotaron 120 goles y mantuvo la valla invicta en 63 ocasiones. Además de los 13089 minutos que disputó, fue campeón del mundo en Rusia 2018 y de la UEFA Nations League 2021.