Se terminó el invicto de la selección española de Luis de la Fuente. Inglaterra derrotó a la vigente campeona del mundo en el Estadio Metropolitano por 3 a 2 en la última jornada de la UEFA Nations League. Todo ello de la mano de un gol de Harry Kane que pone fin a 16 años sin que anotase el vigente Balón de Oro a la campeona de la Copa del Mundo. El último en conseguir algo similar fue Lionel Andrés Messi.

Hay que devolverse hasta el año 2010 para encontrar algo similar a lo que hizo el delantero del Bayern de Múnich en las últimas horas. En aquel entonces España también era campeona del mundo y viajaría hasta Argentina para medirse con la selección albiceleste tras conquistar el planeta en Sudáfrica. El Estadio Monumental fue una fiesta albiceleste donde Messi marcó uno de los goles.

Aquella jornada el argentino era el vigente campeón del Balón de Oro. Anotaría por medio de una vaselina durante la goleada por 4 a 1 de su equipo frente a la España que venía de dominar el planeta en Sudáfrica 2010. Tuvieron que pasar 16 años para que este contexto se repitiese. Kane inició la victoria de Inglaterra en las últimas horas con un lanzamiento de penalti que sirve para quitarle la primera plaza del grupo a la Roja.

El delantero británico continúa más que dulce después de ganar el Balón de Oro semanas atrás. Lo hizo después de una temporada absolutamente histórica en cuanto a registros individuales se refiere y donde alcanzó los 73 tantos generados entre goles y asistencias. Es el primero en 16 años que como ganador del Balón de Oro le puede anotar a la vigente campeona de la Copa Mundial de la FIFA.

Messi, último Balón de Oro en marcarle a la campeona del mundo: GETTY

En ambas ocasiones a lo largo del siglo XXI España estaba de por medio. Ningún Balón de Oro le pudo anotar desde la llegada del año 2002 a Brasil, Argentina, Italia o Francia en duelos oficiales cuando estas dominaban el planeta después de ganar el Mundial. Otro hito más para entender que el premio individual ganado por Harry Kane está lejos de ser polémico en algún sentido.

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Solo pasó 6 veces en la historia

El escenario que une ahora mismo a Messi y a Harry Kane no es algo ni mucho menos común. Desde que se tienen registros, en el año 1966 con el gol de Eusébio a Brasil. Johan Cruyff también se uniría a esta estadística anotándole a la Verdeamarela en el año 1974. Kevin Keegan lo repetiría contra Argentina en 1980 y finalmente Michel Platini lo conseguiría frente a Italia en 1986.

Hasta la llegada del Mundial 2030 todavía hasta 3 jugadores más podrían unirse a un registro con pocos precedentes en la historia del fútbol internacional. Kane y Messi son los únicos Balones de Oro del siglo XXI que pudieron anotarle a la vigente campeona del planeta en cuanto al panorama de selecciones mayores se refiere.

Datos claves

Harry Kane rompió una racha de 16 años al marcarle como Balón de Oro a España .

rompió una racha de al marcarle como a . Lionel Messi había sido el último Balón de Oro en anotarle a la campeona mundial en 2010 .

había sido el último en anotarle a la campeona mundial en . Inglaterra venció 3-2 a España en el Estadio Metropolitano por la UEFA Nations League.