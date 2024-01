Lionel Andrés Messi y la MLS esperan por un 2024 lleno de conquistas y donde eso sí, parece que el Reino Unido sigue más que pendiente de La Pulga. Desde Inglaterra unen al rosarino con Wayne Rooney en Inter Miami por medio de una operación que supondría la marcha de Tata Martino. La relación de la leyenda del Manchester United con David Beckham, clave y pieza angular de cara al futuro. Atentos.

Para entender esta historia debemos sumergirnos en el ascenso inglés. Birmingham City anunciaba en las últimas horas la marcha de Rooney. Tras apenas 2 victorias en sus últimos 15 encuentros se termina un ciclo de más a menos. El proyecto que comanda la NFL y Tom Brady por el clásico rival del Aston Villa y que llegó a soñar con los puestos de playoff a Premier League en agosto ahora pasa a una realidad donde se luchará por mantener la categoría. Wayne deja un Championship que ha supuesto su tercera aventura como DT. DC United de la MLS y Derby County, los precedentes en este sentido.

The Sun es quien une al chico de Everton con Miami. Hablan por el medio de un Rooney que se tomará algunos meses de descanso antes de volver al ruedo. También que contará con ofertas de Arabia Saudita y que siempre tiene un ojo puesto en el soccer. No hay negociaciones ni acercamientos de cara a quedarse con el puesto de Tata Martino, más si un firme convencimiento en Reino Unido de que Wayne será uno de los próximos DTs del equipo de David Beckham. ¿Por qué?

El Spice Boy se ha rodeado en Miami de caras conocidas desde el inicio del club. Leyendas de Manchester United como Phil Neville ya fueron entrenadores de un proyecto donde trabajadores de los Red Devils y ex allegados de Beckham en la Premier han cruzado el charco para ponerse al servicio de los Messi y compañía. Si no hay resultados o es necesario un giro de 180 grados en la dirección técnica, por The Sun no dudan que La Pulga podría tener al máximo goleador de Old Trafford como DT. A largo plazo, nada se descarta.

“Personalmente, me llevará algún tiempo superar este revés. Llevo en el fútbol profesional, como jugador o entrenador, desde los 16 años. Ahora pienso pasar algún tiempo con mi familia mientras me preparo para la próxima oportunidad en mi trayectoria como entrenador”, publicaba en sus redes sociales un Wayne Rooney que agradeció la oportunidad a los propietarios del Birmingham. Arabia Saudita, Salford City y hasta alguna cercanía tras la llegada de INEOS al United, otras vías que ya se comentan por la prensa inglesa.

El ciclo Martino en Miami

Cuesta encontrar fechas para entender hasta cuando llega este a nivel contractual. El ex Newell’s, México, Argentina y hasta Barcelona acumula hasta la fecha un total de 22 partidos, 9 victorias, 7 empates y 6 derrotas para Las Garzas. Con Messi, Luis Suárez y los Alba-Busquets, la vara se hace más alta de cara al 2024.

Marcos Rojo, la guinda del proyecto

El ex defensor del Manchester United aparece en los rumores de mercado de Miami. TyC Sports asegura que Messi y compañía pujan para sacarle de Boca Juniors con destino a una Florida donde todo pasa por vencer en la MLS 2024. Lionel Andrés espera por más caras de cara a buscar un titulo que le convierta en el más ganador de todos los tiempos.