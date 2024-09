La Selección de Países Bajos cierra su participación en la fecha FIFA de septiembre con el duelo en condición de local contra Alemania por la segunda jornada del Grupo 3 de la Zona A de la UEFA Nations League, y en la previa de este encuentro, ocurrió un hecho particular entre dos figuras del plantel.

Es que, en pleno entrenamiento, Jurrien Timber y Wout Weghorst protagonizaron un tenso enfrentamiento, que como resultado final tuvo al delantero reconocido por su cruce con Messi, en el que le dijo ‘Andá payá bobo’, abandonando las canchas para practicar en bicicleta.

Todo comenzó debido a que los dos futbolistas fueron a disputar una pelota, en la que Timber se tiró al piso para ganar la posición, pero accidentalmente le pisó el pie a Weghorst. Esto generó el enojo del futbolista que se convirtió en nuevo refuerzo del Ajax de los Países Bajos, que intercambió algunas palabras con el futbolista de 23 años.

Poco a poco la situación se levantó un poco, debido a que los dos jugadores se mostraron frustrados por lo sucedido. Timber se quejó con el entrenador Ronald Koeman por la jugada, mientras que Weghorst seguía expresando su enojo hasta que apareció el ex Barcelona para poner paños fríos.

“Te dije algo, les dije algo”, le habría dicho el DT neerlandés a los jugadores, según lo informado por el medio británico The Sun. A pesar de esto, Weghorst se siguió quejando por el pisotón que recibió, por lo que Koeman decidió parar el entrenamiento. “¡Y ahora se acabó!”, soltó.

Koeman intervino en la situación entre Timber y Weghorst. (Foto: IMAGO / ANP).

Una vez finalizado este entrenamiento, el mismo entrenador de la selección de Países Bajos aclaró que el delantero no sufrió ninguna lesión de gravedad por esta jugada, por lo que los dos futbolistas estarán a su disposición para enfrentar al combinado alemán en el Johan Cruyff Arena​ de Amsterdam.

La vez que Weghorst se cruzó con Messi en el Mundial

Tras la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial de Qatar gracias a la victoria por penales ante Países Bajos, estos dos futbolistas se cruzaron en zona mixta, mientras que Messi se encontraba hablando con los medios argentinos en conferencia de prensa.

Todo comenzó cuando Weghorst quiso ir a hablar con el capitán argentino, pero los jugadores lo ignoraron por completo, ya que quería explicarle que solamente buscaba darle la mano y que sentía que el 10 le estaba faltando el respeto. “¿Qué miras bobo? Andá pa’ allá”, le dijo Messi echándolo de la zona mixta.

“Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo“, dijo al respecto Weghorst luego de este cruce con Messi, para luego agregar: “Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”.