A más de un año de la obtención de la Selección Argentina de la Copa del Mundo de Qatar 2022, continúan saliendo a la luz imágenes inéditas de la intimidad de cada partido que disputó el equipo de Lionel Scaloni, y ahora pasó con una situación que quedó marcada en cada hincha argentino, en lo que fue el cruce de Lionel Messi con Wout Weghorst.

Este encontronazo entre los futbolistas, se dio luego de la clasificación de la Albiceleste a las semis de la competencia tras quedarse con la tanda de penales por 4 a 2. Allí, en el camino a los vestuarios, hubo un cruce entre los jugadores de ambos seleccionados, quienes discutieron por un tiempo prolongado.

Cuando Messi ingresó a la zona mixta junto a Rodrigo De Paul, en donde iba a hablar con los medios de comunicación presentes, Weghorst quiso ir a hablar con el capitán argentino, pero los jugadores lo ignoraron por completo, ya que quería explicarle que solamente buscaba darle la mano y que sentía que el 10 le estaba faltando el respeto.

A lo lejos, la Pulga no le creía sus dichos y le respondía, hasta que se acercó a la conferencia de prensa, en la que tiró la frase que se hizo popular, “¿Qué miras bobo? Andá pa’ allá”, echándolo de la zona mixta y sin querer mediar palabra con el futbolista de 30 años.

Estas imágenes, salieron a la luz en “Captains of the World”, la nueva serie documental de Netflix sobre la pasada Copa del Mundo, en la que hacen un recorrido de los partidos que disputó la Selección Argentina y que allí repasó este encuentro que fue denominado como la Batalla de Lusail.

“Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo“, dijo al respecto Weghorst luego de este cruce con Messi, para luego agregar: “Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”.

¿Qué dijo Messi sobre el cruce con Weghorst?

Un mes después de que finalizó el Mundial de Qatar, el capitán argentino fue consultado por esta situación con el neerlandés y explicó: “Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas dentro de la cancha con ese jugador. Momentos de tensión, de roces, de cruces. La calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta pero recién había terminado el partido”.

Además, agregó al respecto: “Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo. No te da para pensar en nada y uno reacciona como reacciona”.