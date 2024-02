Carlos Alcaraz fue presentado como flamante refuerzo de Juventus, equipo al que llegó procedente del Southampton, equipo que milita en la Segunda División del fútbol inglés, a través de un préstamo sin cargo y con una opción de compra superior a los 40 millones de euros. En su arribo a Turín, el futbolista expresó su felicidad por el que considera el paso más importante de su carrera y sorprendió al confesar la idolatría que siente por Cristiano Ronaldo, quien también defendió la camiseta de la Vecchia Signora.

“A mí de chico siempre me gustó Cristiano Ronaldo. Siempre fue una inspiración, tanto para mí como para muchos”, manifestó el mediocampista de 21 años. Luego procedió a mencionar a su referente en Argentina, y aunque muchos estaban esperando que emparejara la balanza mencionando a Messi, su elección causó todavía mayor sorpresa que la del crack portugués: “Cuando empecé jugando en Racing me gustaba mucho un compañero que yo tenía, Matías Zaracho (actualmente en Atlético Mineiro). Siempre me gustó como jugaba. Yo lo veía cuando iba de alcanzapelotas. Pero mi inspiración fue siempre Cristiano Ronaldo”, dijo.

Alcaraz también dijo que ya como futbolista profesional solía mirar los partidos de Juventus, especialmente por la presencia de tantos representes de la Selección Argentina, de la que espera poder formar parte con continuidad. “Es un honor estar acá, una gran sensación. Debo decir que vi muchos partidos cuando estaban Di María, Paredes, Dybala, fue muy lindo”, resaltó.

Y para que los hinchas empiecen a conocerlo, agregó: “Siempre he jugado de centrocampista tanto por derecha como por izquierda, es el rol en el que me siento mejor. Llego aquí con mucha determinación, ganas de ganar, de jugar. Soy un tipo muy competitivo, no me gusta perder. Por eso daré lo mejor de mí mientras use esta camiseta”.

Con dorsal asignado

Carlos Alcaraz utilizará la camiseta número 26 de Juventus, que curiosamente no disputará competiciones europeas hasta mediados de año pero que está peleando con Inter por el título de Serie A.

Cambio de mitad de temporada

Charly había disputado 13 partidos de la presente temporada con la camiseta de Southampton y aportado 4 goles. Aunque el futbolista se comprometió a quedarse consumado el descenso del equipo desde la Premier League, la oportunidad de pasar desde Segunda División a un gigante del fútbol europeo fue imposible de rechazar.

Lo compararon con Edgar Davies

Más allá de los referentes que dijo tener Carlos Alcaraz, en Juventus ya lo compararon con un exjugador del club: Edgar Davies. En diálogo con Tuttomercato, su representante Sebastián López aclaró que no son tan parecidos en cuanto al juego, pero que sí comparten una cualidad que será valorada por los hinchas. “¿Sabés qué cosa tiene en común con Davis? La garra”, manifestó.