La ex central debutará ante El Porvenir el domingo desde las 15. "Me dijeron que trabaje tranquila".

Dice que podría dormir en el club sin problemas. "Ya me pasaba todo el día en el club y ahora más", se ríe Florencia Quiñones en su presentación oficial como nueva entrenadora de Las Gladiadoras. Está con Ludmila Manicler, a quien llamó para que la acompañe en este desafío. Y ya desde sus primeras declaraciones con el buzo puesto, aclara: "El desafio es lindo. En Boca siempre tenés que ganar o por lo menos a mi me parece eso, y haremos todo para lograrlo", enfatiza.

El jueves, antes de estampar la firma en la reunión con Mauricio Serna, ya había presenciado la práctica de su nuevo/viejo plantel. Nuevo porque volverá al club en otro rol, ya que la última vez en fútbol 11 fue como jugadora, tras lograr el torneo 2021 y luego la Superfinal. Viejo, también, porque varias de sus dirigidas fueron sus compañeros en esa última etapa de jugadora. Andrea Ojeda, Clarisa Huber, Laurina Oliveros, Miriam Mayorga, Noelia Espíndola, Julieta Cruz, entre otras. Si bien Ludmila Manicler se fue del club en 2020, también las conoce a varias de ellas.

"Es un desafío dirigir a nuestras ex compañeras, la elegí a ella porque tiene un pensamiento parecido al mío, yo sé respetar los roles de cada uno, cuando me tocó jugar y tener entrenadores más jóvenes ocupé muy lugar, y ahora nos tocará tomar decisiones de este lado, que ellas tendrán que entender porque algún día ellas estarán acá. Sin dudas en el fútbol no todos están contentos siempre, pero es así, la que juega va a estar más contenta que la que no juega. Trataremos de hacer lo mejor, nadie tiene la verdad, posiblemente nos equivoquemos porque tenemos poca experiencia en esto, pero sí tenemos muchas ganas y conocemos bastante lo que es el fútbol femenino", explica Quiño.

Además de haber sido ex compañera en Boca, la Selección y en España, Manicler venía trabajando desde su retiro, el año pasado, como entrenadora de Sportivo Barracas, que milita en la Primera C de AFA. Su último paso por Boca fue en el 2020. "Agradecida de que hayan apostado por mujeres en la actividad, somos ex futbolistas y vivimos todo lo previo al profesionalismo, sabemos todo lo que tienen y lo que les falta, no estamos sólo para imponer el juego sino para acompañar en todo el proceso para que las chicas sigan creciendo, estamos dispuestas a todo para que cada una este al 100% para lo que es Boca, que es lo que exige el club", dice Luli en la entrevista que le realizaron a ambas en El Canal de Boca.

Lo que se viene

Quiño llega a este Boca luego de haber logrado el título en el 2022 y de haberse convertido en el primer equipo argentino en jugar una final de Copa Libertadores. En estas seis fechas del torneo, en el que está cuarto a dos puntos de Boca. No venía mostrando su mejor fútbol (igualó con Platense y con Huracán y ganó por la mínima ante Defe y Belgrano) pero se destapó haciendo un gran partido ante River, en la Bombonera, venciendo 3 a 0. Fue el último partido de Jorge Martínez al mando del plantel antes de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual por la que fue corrido de su cargo.

Ahora, Flor y Luli encaran este momento del equipo con la vata alta en cuanto a los resultados. "Con tranquilidad porque recién empezamos, tenemos que darle nuestra identidad, más allá de que las chicas tienen su forma de jugar tampoco vamos a cambiar mucho porque es una identidad que viene de hace mucho así, pero trataremos de ponerle nuestra impronta en algunas cositas y despues que fluya, que es lo más lindo", aclaró Quiño, que por el momento seguirá también representando al club en futsal.

¿Objetivos? "Cuando me reuní con el Consejo, cuando me propusieron, les pregunté si tenían algunos objetivos y me dijeron que no, que trabaje tranquila, que ellos me iban a acompañar". Además del torneo de este semestre, todos contra todos, y del eque viene luego del Mundial 2023, que será con Play Offs, Boca ya sabe que deberá disputar la Copa Libertadores, desde el 5 de octubre en Colombia.

"En eso estoy tranquila, hoy tengo que estar con las chicas, disfrutarlo porque es algo lindo y agarrar más experiencia, vamos a hacer que el equipo funcione. Ojalá podamos estar a la altura". Por lo pronto, este domingo deberá ir al estadio de El Porvenir, donde se enfrentará desde las 15 por la TV Pública, en busca de sumar y meterle presión a UAI Urquiza, las punteras, que recién jugarán el lunes ante Belgrano y en el estadio de Alberdi.