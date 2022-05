Quien crea que el fútbol es tan solo una pelota se equivoca. Y en el caso del fútbol femenino de Argentina está lejos de tratarse de apenas un juego. Es mucho más y una vez más quedó demostrado este lunes por la tarde cuando jugadoras, referentas, periodistas y diferentes agrupaciones cercanas a la actividad se presentaron en el edificio de la AFA bajo el lema #SiLoSabían y con la intención de que la institución tome cartas en el asunto tras el fallo de la FIFA que no sancionó al DT acusado de acoso sexual, abuso de poder y maltrato, pese a asegurar que los hechos ocurrieron tal como las denunciantes lo declararon.

El 23 de mayo, la FIFA dio a conocer el fallo en el que decidió no sancionar a Diego Guacci, ex entrenador de River, UAI Urquiza y las Selecciones femeninas Sub 17 y Sub 15 pese a considerar que las declaraciones de cinco jugadoras lograron comprobar que "el entrenador había violado las normas de protección y acoso sexual" pero consideró que más allá de sus testimonios no había pruebas físicas (capturas de pantalla, fotos, videos), sin tener en cuenta no sólo que algunos de los hechos fueron protagonizados por jugadoras menores de edad sino que además ocurrieron del 2012 al 2015, en otro contexto social.

Es por eso que las jugadoras al unirse para presentar cargos lo hicieron en la FIFA, apoyadas por FIFPro pero no en la Justicia ordinaria. El primer objetivo era intentar que el entrenador no siguiera en sus funciones (la AFA no le renovó el contrato el año pasado) pero al día de hoy se desempeña como coordinador del fútbol femenino de Defensa y Justicia. Con el fallo de la FIFA, sin embargo, se despertaron más voces en apoyo a quienes valientemente denunciaron y también para quienes quieren hacerlo y no se animan.

Este fin de semana, jugadoras de todas las categorías (A, B y C) salieron a la cancha con una cinta violeta en sus muñecas, como muestra simbólica de apoyo y acompañamiento colectivo. La marcha tuvo el mismo color: el objetivo de visibilizar esta lucha y de pedirle a la AFA que investigue a quien hasta hace muy poco tiempo vestía indumentaria oficial.

¿Cuál fue el pedido? Que se separe de su cargo a Diego Guacci y lograr que se se aleje del ámbito deportivo; investigar los hechos denunciados (utilizando como base las declaraciones de las jugadoras que constan en el expediente público de FIFA, con más de 40 páginas); una participación activa y real de su propia Área de Género (la abogada Paula Ojeda asumió la semana pasada en el Departamento de Género y Equidad de la AFA) y que existan capacitaciones permanentes sobre perspectiva de género a instituciones deportivas, dirigentes y deportistas y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela así como la correcta y eficaz aplicación de los protocolos de actuación para la prevención e intervención ante situaciones de discriminación y/o violencias de género.

Luego de asumir en AFA, Ojeda habló respecto del caso Guacci en una entrevista en Clarín: "Leí todo el informe y no estoy de acuerdo con la resolución de la FIFA. Esto no puede suceder más. La idea es que las jugadoras puedan tener las herramientas para denunciar ante la justicia y los clubes. Este hombre no puede estar al frente del departamento de fútbol femenino del club, vamos a recomendar separarlo del club, vamos a recomendar que Guacci no esté más en ese cargo", dijo en la entrevista.

Vanina Correa, arquera de la Selección y de Rosario Central y además vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes también se expresó en contra de la decisión de FIFA y apoyando la búsqueda de sanciones y justicia para las jugadoras.

Desde hace tiempo que el fútbol femenino argentino se convirtió en un espacio de contención, de apoyo, de lucha, de revolución. La marcha, las cintas, las voces buscan seguir cuidando no sólo a las protaginistas actuales sino también generar espacios seguros para las que vendrán.