Jorge Martínez dialogó brevemente con la prensa para volver a manifestarse inocente en su llegada al Tribunal de Comodoro Py, para declarar en el juicio en el que está acusado de “abuso sexual simple” a la ex jefa de prensa del plantel de fútbol femenino de Boca, del que era entrenador.

“Estoy feliz porque llegó el día para demostrar mi inocencia. Esa es la tranquilidad que tengo, así que contento de que se ejecute el juicio”, dijo el exjugador del Xeneize, River e Independiente, entre otros clubes, en su ingreso al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.

Acompañado de su abogado, Martínez dijo que mostrará pruebas luego de la audiencia y aseguró que aunque “se sufre mucho” están preparados para sobreponerse al juicio. “Estoy muy seguro porque soy inocente”, remarcó.

El exentrenador del plantel femenino de Primera División de Boca presentará siete testigos para intentar desacreditar la denuncia de Florencia Marco. Entre ellos destacan tres integrantes del actual Consejo de Fútbol del Xeneize: Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

La ex jefa de prensa de Las Gladiadoras apuntó recientemente contra los exfutbolistas y los consideró cómplices de esos abusos que dijo no haber sufrido solo ella en torno al plantel. “Cuando pasó eso, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informo y les cuento todo. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo”, expresó en diálogo con La Nación.

¿Qué pena le podría corresponder a Martínez si es declarado culpable?

Se espera que el proceso que inició a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py, presidido por Sergio Paduczak, concluya este mismo día. En caso de ser encontrado culpable, a Jorge Martínez podría caerle una pena de 6 meses a 4 años de prisión. En el caso que sea menor a los 3 años, será excarcelable.