Mara Gómez es un ícono en la historia del deporte nacional. Estamos hablando de la primera jugadora profesional transgénero en el fútbol argentino. La pasión poco entiende de límites ni de adversidad, y a través del fútbol fue que Mara logró romper con las barreras y estigmas impuestos por una sociedad donde predomina el prejuicio.

Empezó jugando al fútbol en una canchita del barrio cuando tenía 15 años por la invitación de una vecina y desde ahí ya no paró más hasta convertirse en deportista profesional. En una extensa entrevista con Bolavip, no duda en afirmar que el fútbol le salvó la vida.

Tras pasar por varios clubes amateurs de La Plata como Toronto City, Asociación Arcoiris, UOCRA de la Liga de Chascomús, Cambaceres y Malvinas, en enero de 2020, Mara Gómez fichó para Villa San Carlos y se convirtió en la primera futbolista trans en jugar en la Primera División de Argentina. A pesar de que aquel primer duelo en cancha fue una derrota ante Lanús, la joven estuvo en todas las portadas y titulares. Estaba haciendo historia para el fútbol femenino argentino.

En plena pandemia se recibió de enfermera y, a mediados de 2021, fue presentada como nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata, club donde actualmente juega también en Primera.

CÓMO SURGIÓ MARA GÓMEZ

La adolescencia fue una edad bisagra en la vida de la delantera, la cual describió como una de las etapas más difíciles. Fue en este momento cuando necesitó buscar una identidad con la cual se sintiera cómoda e identificada y de ese modo eligió su propio nombre con el apoyo de su familia.

En pleno proceso con su propia sexualidad, y víctima de lo que ella describe como "las consecuencias de ser libre", no faltaron los insultos, discriminación y bullying. Con 15 años, una vecina la invitó a jugar al fútbol y, a partir de ese gesto, se halló.

Aquel descampado que se convirtió en una canchita, donde Mara mostró sus primeras gambetas, la ayudó emocionalmente y, a pesar de que nunca había jugado antes, entre el césped y los botines encontró un espacio para socializar y divertirse. De los torneos barriales, donde competían por dinero, asado o cervezas, esa forma de terapia que Mara halló en el fútbol acabó convirtiéndose en su vida. Sin lugar a dudas es también una referente, y a pesar de que se considera una persona común, allanó el camino de muchísimas chicas.

“Mara Gómez surgió desde el deseo y sentir. La identidad es muy importante, no es lo que nos ponen en el nacimiento, sino lo que nos queda cómodo", explica sin titubear.

EL SUEÑO SE VOLVIÓ UNA REALIDAD PROFESIONAL

Mara no pensó que podía ser profesional, partiendo de las limitaciones impuestas por lo que la sociedad piensa de las chicas trans como colectivo. Aún así, se propuso pasar por varios clubes y de a poco, comenzó a trazar objetivos, que desde el disfrute acabaron abriéndole la puerta al deporte profesional: “Era estar pagando costos por ser y pertenecer a un ámbito social. Mucho menos me imaginaba en el fútbol, que es un deporte machista y que fue considerado por muchos años que sólo el hombre podía jugar”.

Convertirse en la primera futbolista transgénero no fue algo fácil de asimilar. En enero de 2020 se presentó a las pruebas de Villa San Carlos y quedó. Ese mismo día, la noticia repercutó en los medios locales, y horas más tarde, trascendió a nivel nacional.

“Me levanto al día siguiente, me armo el mate, prendo la tele y lo primero que aparece es mi cara en los noticieros de la mañana, y yo no sabía cómo tomarlo. Yo lo veía como algo malo porque tenía que seguir haciendo mi vida normal; ir a entrenar, cursar, a las pasantías en los hospitales…Era estar constantemente expuesta, y lo primero que se me cruzó por la cabeza era que me iba a cruzar gente que me iba a reconocer y a insultar o hacer daño. Yo creo que los medios cumplieron un rol muy importante para visibilizar una realidad", le contó aBolavip.

EL DEPORTE NO BINARIO

Mara Gómez lo vive en carne propia; a nivel mundial destacó que se toca cada vez más el tema de la inclusión y la diversidad en el deporte, a pesar de que aún se presenta un debate desde la situación de la ventaja y la no ventaja. “Creo que los medios y un montón de instituciones deportivas están comprometidas con la inclusión y hablar de nosotras, las chicas trans, que queremos el derecho básico a vivir del deporte”, opina.

La delantera del Pincha planteó la creación de un deporte no binario, donde todas las personas, independientemente del género, puedan pertenecer, sin ser cuestionados ni excluidos. Lo que Gómez define como binario es catalogar las conductas relacionadas con la genitalidad.

“El deporte no tiene sexo ni género, entonces todas las personas, tengan lo que tengan entre las piernas pueden jugarlo. Hay que respetar las diferencias por que somos todos diferentes. Hay algo que se sigue sosteniendo que es que todos tenemos que seguir una misma línea, cuando yo no quiero que nadie me diga lo que me tiene que gustar o lo que tengo que hacer si no genera un daño. Va por dejar de creer que el rosa es de nena y el celeste de nene, dejar de pensar que hay dos baldosas y pensar que hay mucho más, pensar en la interseccionalidad que tenemos”, explica.

Mara destacó que el cambio en el país está sucediendo y se puede ver, pero que la equidad está faltando, ya que las futbolistas y deportistas no pueden vivir del deporte como lo hacen los hombres. Además, estableció que esto limita la capacidad en la cancha, ya que hay muchas futbolistas que son mamás, tienen que estudiar o trabajar, y no se puede rendir al 100% cuando hay tantas preocupaciones. En este caso hizo una originala analogía con la reciente compra del Birmingham City de Maxi López.

“Hay jugadores que están pensando en comprar clubes grandes y en el futbol femenino estamos viendo si podemos cobrar un contrato, si podemos llegar a fin de mes y si podemos alimentarnos acorde al deporte. Hay un egoísmo dentro del deporte que tiene que ver con la relación de poder, que el hombre por ser hombre tiene privilegios”, manifestó.

LAS TERAPIAS HORMONALES

Para poder competir en la liga femenina, junto con AFA se estableció que Gómez debería cumplir con una terapia hormonal para mantener dentro de los parámetros los niveles de testosterona. Antes del acuerdo, Mara ya estaba en tratamiento por deseo propio, pero las consecuencias físicas y emocionales a la hora de jugar, cuando la medicación es impuesta, se mantienen a la órden del día…

“Cuando es por deseo propio no estás obligada a hormonizarte de manera excesiva cuando estás conforme con lo que estás haciendo. Cuando es una obligación, tenés que cumplir con unos números, no con la medicación. Es lo que ven ellos, lo que yo veo es que tengo que tragar un montón de pastillas, y lo que no ven son las consecuencias que mi cuerpo sufre”, relata.

Los test antidoping no se realizan en el fútbol femenino, sin embargo, a Mara se le hace una evaluación en determinados momentos del campeonato para constatar el cumplimiento de los parámetros hormonales acordados con AFA. Así las cosas, si una mujer pretende doparse y tener más testosterona, que es lo que consideran que hace que el cuerpo tenga mejor resistencia, se puede hacer.

SU VIDA FUERA DE LA CANCHA

Se recibió de enfermera en plena pandemia. Si bien pensó en estudiar alguna otra carrera como abogacía, sintió afinidad por la salud, y lo que implicaba estudiar una carrera para insertarse en el mundo laboral, terminó siendo una nueva vocación. También resaltó que a pesar de haber entrado con el prejuicio de ser una chica trans, siempre tuvo un trato excelente con todos sus pacientes.

“Sin enfermeras, la salud no funciona. En el transcurso de la carrera y de las pasantías, me fui dando cuenta que enfermería es una profesión hermosa. Si estoy en una cancha y hay una descompensación, yo puedo ayudar con conocimiento y prevenir cualquier otra situación grave. Enfermería está muy desvalorizada, tiene que ser mejor valorada en cuestión de sueldos y todo”, cuenta.

Al mismo tiempo, se convirtió en la primera futbolista argentina en protagonizar una campaña global de Nike, experiencia que describió como única; “A los 15 años estaba pensando en suicidarme y ahora estoy viviendo esto”.

EL SUEÑO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

“A mi me costó mucho pensarme estar acá hoy, en el fútbol femenino profesional, pero hoy no me cuesta pensarme en un futuro vistiendo la camiseta de nuestra Selección, quizás sea difícil poder pensarlo, poder llegar a que pase, pero no es imposible, no es imposible que eso suceda", concluye Mara Gómez, para quien no parecen existir imposibles y que continúa dándole rienda suelta a una pasión, su pasión, tras un camino repleto de espinas que supo sortear.

MARA GÓMEZ, MANO A MANO CON BOLAVIP: