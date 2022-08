No se trata sólo de un homenaje. Es una reivindicación, una reparación histórica, un acto de justicia, un día de visibilización, de análisis, de búsqueda, pero también de alegría, de unión y de celebración. Desde el 2019 que cada 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista Argentina y en coincidencia este año también el Día de las Infancias, y hay algo que las une: el amor por el fútbol. ¿Cuántas niñas recibirán sus pelotas hoy?

Aunque la historia tiene capítulos previos, el origen de la celebración data de 1971. Argentina se presentó a jugar el Mundial de Fútbol Femenino México 1971, que aún no estaba dentro de la órbita FIFA (recién 20 años después se organizó la primera Copa del Mundo "oficial"). Y fue en el mítico Estadio Azteca, mucho antes de los goles de Diego Maradona al mismo rival, que las Pioneras vencieron 4 a 1 a Inglaterra, con los cuatro goles de Elba Selva.

En aquella competencia, Argentina finalizó en la cuarta ubicación. Pero fue mucho más que eso. Porque el equipo nacional viajó sin cuerpo técnico ni médico, sin acompañamiento, con un esfuerzo descomunal de cada jugadora, dejando a sus familias para viajar a competir en un deporte que en algunos países aún continuaba vedado para que las mujeres pudieran jugarlo. Fueron 17 jugadoras, que cosieron los números a la camiseta y salieron a la cancha por amor a los colores y a la pelota.

Gracias a Lucila "Luky" Sandoval, muchas de esas Pioneras se juntaron: Elba Selva, Betty García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, María Fiorelli, María Ponce, Eva Lembessi, Virginia Andrada, entre otras. En el 2021, al cumplirse 50 años de aquel Mundial, fueron homenajeadas en las canchas, en aquellos clubes que las cobijaron. Recibieron, ahora sí, camisetas de Argentinas con sus nombres y botines (porque para el fútbol no hay edad). Y cada vez fueron apareciendo más y más jugadoras de aquellos primeros tiempos en los que comenzó la lucha de la mujer por ser aceptada en un campo de juego.

Hoy, mientras aún se suceden historias de nenas a las que no les permiten jugar en equipos de varones (la Liga de Fútbol de Buenos Aires sancionó a Cañuelas por incluir a Paula Bolaño, de 10 años, en el equipo tras el reclamo de un equipo rival) también se abren puertas. Clubes que ya tienen escuelitas mixtas o de nenas de todas las edades, equipos que ya sumaron categorías sub 8 o sub 10, los clubes de Primera que tienen la obligación de presentar planteles Sub 16 y Sub 19 y una larga lista de caminos que se abren, aunque aún queden puertas por golpear.

Un lugar Mundial

La clasificación Argentina al Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras el tercer puesto en la Copa América es un espaldarazo que el proyecto necesitaba. La semi profesionalización del fútbol femenino (aún son sólo 12 contratos por plantel), el cambio de cuerpo técnico en la Selección sumado además la designación de entrenadores para Sub 17 y sub 15 (con Florencia Quiñonez como referenta en ese lugar), la televisación abierta de los partidos del Campeonato, la renovación del acuerdo de patrocinio, son pasos siempre hacia adelante en la búsqueda de equidad, igualdad y sobre todo crecimiento.

Queda mucho camino por andar, pero a tres años de aquella primera celebración del Día de la Fútbolista Argentina, ahora se sabe hacia adonde.