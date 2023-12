En la última Copa de la Liga, Racing quedó eliminado en los cuartos de final, por penales y ante Belgrano, siendo la decisión de la dirigencia darle salida a Agustín Benchimol, quien llevaba dos años y medio a cargo del equipo. Y el hombre elegido sorprendió a todos, ya que será su primera experiencia como entrenador en Argentina y en el fútbol femenino: Héctor Bracamonte se hará cargo del equipo para la próxima temporada.

“Vengo con mucha ilusión. Me sedujo el proyecto de un club que apuesta en grande por una actividad que está en pleno desarrollo. Confío en que vamos a estar a la altura de las obligaciones de un club como Racing”, dijo Popi en la presentación oficial.

“Estamos entusiasmados con la llegada de Bracamonte. Es otro paso hacia adelante en el objetivo de hacer historia en el fútbol femenino”, dijo Víctor Blanco, presidente de la Academia. El 4 de enero está previsto que el plantel, que cuenta con mundialistas como Adriana Sachs y Milagros Menéndez, e históricas como Rocío Bueno.

Quién es Braca

Surgido de la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, donde se estaba desempeñando como Secretario Técnico después de presentar un proyecto que le gustó mucho a la dirigencia, llegó a Boca en 1997. “El lunes te vas a Boca; te compraron”, le dijeron. Había debutado con 17 años con la camiseta celeste y tras su mejor año, en 1996, su equipo venció al Xeneize 4-2 en un amistoso, con una asistencia suya.

Llegó a jugar en el Argentino A, hasta que mudó su fútbol a la Bombonera. Compartió equipo nada menos que con Claudio Caniggia y con Diego Maradona. Del 97 al 99, en lo que fue su primera etapa en el club para luego llegar a Los Andes buscando sumar minutos en cancha.

En el 98, Marcelo Tinelli había incursionado en el fútbol español comprando el Badajoz y llevando a una buena cantidad de argentinos: entre ellos estaba el delantero cordobés, en la segunda tanda de jugadores que el conductor sumó al club. En total metió 19 goles en los 92 partidos que disputó.

En el 2001 Tinelli decidió desprenderse del club y Braca se volvió a la Argentina, para tener una segunda chance en el club de la Ribera. Su regreso se dio con Oscar Tabárez como entrenador, entre la primera y la segunda etapa de Bianchi (que volvió en el 2003). Allí, con compañeros como Tevez, Barros Schelotto y el Chelo Delgado metió 17 goles en 39 partidos. “El cantito de “Bracagol, Bracagol” todavía hoy no me lo creo”, dijo en una entrevista. No pudo ser campeón en el club.

Después llegaría su periplo por Rusia: FC Moscú, Terek Grozny y FC Rostov. Allí, en tierras remotas, fue un rock star: “Hice algunas fotos para Maxim, otras para una revista como si fuera Gente, y la que rompió los esquemas es la producción de 2007, cuando me eligieron el hombre de mayo de la Cosmopolitan. Ahí muestro la mitad de la retaguardia (risas). Eso fue una vergüenza rockera. Pero me divertí”, dijo en El Gráfico.

Sus primeros pasos como DT

En Terek fue su primera vez como DT: asumió como jugador-entrenador cuando lo echaron a Ruud Gullit y, a falta de tres fechas, con otras dos personas, se hizo cargo. Una vez que se retiró, en el 2014, fue comenzó a tomarse en serio lo de ser entrenador, empezando por las Divisiones Inferiores e Infantiles.

Primero comenzó a trabajar en Boca, pasando por varias categorías, incluyendo la Reserva y un breve interinato en la Primera, junto con Rolando Schiavi. También fue coordinador de las Inferiores de Huracán hasta llegar a ser ayudante de campo de Pablo Guiñazú en Atlético Tucumán. Hasta que le llegó la chance de viajar a Uruguay y asumir en solitario en Cerro Largo.

Racing lo espera

“Nos presentó un proyecto muy sólido que nos sorprendió. Sabemos que ésta será su primera experiencia en el fútbol femenino pero confiamos en su capacidad y en su prestigio para esta nueva etapa que se nos abre”, dijo Daniel García, vocal de la comisión directiva y responsable de la actividad.

Racing, que finalizó tercero en la tabla general del 2023, comenzará la pretemporada el 4 de enero en Avellaneda y luego partirá hacia la ciudad de Pila para continuar la puesta a punto. Además del torneo local, que aún no tiene definida su fecha de inicio ni su modalidad de competencia, el club tiene por delante la Copa Federal, que se disputará a partir del 31 de enero en el predio de Ezeiza.

Un DT rockero

Su marca registrada siempre fue su look rockero, algo que no es tan habitual en el fútbol argentino, y que es parte de su esencia. En el 2021, en la previa a la final de la Copa Diego Armando Maradona entre Boca y Banfield, una banda conformada por exfutbolistas hizo un homenaje al 10. Y allí estaba Braca con Gonzalo Rodríguez, Marcos Angeleri, Pablo Lugüercio y Pablo Bezombe. Entonaron La Mano de Dios.

Uno de esos encuentros rockeros tuvo una primera conexión académica: más allá de la presencia de Hugo Lamadrid, también estuvo Rocío Bueno, quien participó de un encuentro realizado en Avellaneda junto con Braca y la banda a la que denominaron “Carentes de Talento”. Ahora volverán a cruzarse pero en la cancha.