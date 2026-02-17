Atento Colapinto, habrá una reunión urgente antes del inicio de la F1 2026 para modificar el reglamento

Esta semana serán los últimos tres días de pretemporada en Bahréin, y ya después simplemente quedan un par de semanas antes de que el semáforo se ponga en verde y la temporada 2026 de la Fórmula 1 de inicio en Melbourne Park con el Gran Premio de Australia.

Y si bien no parece tiempo suficiente como para hacer demasiados cambios, desde McLaren hicieron una petición urgente a la federación para modificar algunos aspectos que encontraron sumamente peligrosos y problemáticos en los primeros tests. Uno que, incluso, le causó problemas a Colapinto y casi lo hace estrellarse contra las barreras.

De acuerdo a la información del medio especializado alemán Auto Motor und Sport (AMuS), Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, pidió una reunión urgente que incluye a la Comisión de la Fórmula 1, donde están los equipos, a la FIA y a la FOM, la cual se espera que tenga lugar el próximo miércoles.

Hay preocupación por algunas nuevas situaciones que se dan en la F1 2026. (Getty)

Stella pide modificaciones en el procedimiento y los sistemas de largada, así como en el sistema de apertura y cierre de los alerones que llegó para reemplazar al DRS, con la premisa de darle mayor velocidad a los autos en recta, a costo de una importante reducción de velocidad en curva.

Los temas a tratar

El primero de los aspectos que preocupa a Andrea Stella es el de las nuevas largadas. Algo que ya vimos complicar a Franco Colapinto sobre el cierre de Bahréin.

Las largadas se vuelven más delicadas porque los pilotos deben mantener el motor a altas revoluciones durante varios segundos antes de iniciar la carrera, para generar presión de sobrealimentación y energía.

Esto genera varios peligros:

Falsas largadas por errores mínimos de timing , ya que el margen de reacción es muy pequeño.

, ya que el margen de reacción es muy pequeño. Activación del anti-stall : si el sistema detecta que el motor cae de vueltas o el embrague no actúa bien, el auto puede quedar prácticamente detenido.

: si el sistema detecta que el motor cae de vueltas o el embrague no actúa bien, el auto puede quedar prácticamente detenido. Autos parados en la grilla o en los primeros metros, como ocurrió en las pruebas, donde varios coches se quedaron sin arrancar correctamente.

Un auto quieto en plena largada es uno de los escenarios más peligrosos que pueden darse, porque cualquier piloto que viene por detrás puede llevárselo puesto a una diferencia de velocidad importante y causar un accidente grave.

Otro problema aparece al final de las rectas. Con los nuevos sistemas de gestión de energía. Según Stella, hay riesgo de choques por diferencias de aceleración:

El auto de adelante puede levantar el acelerador antes de la frenada para ahorrar energía o por indicación del software.

para ahorrar energía o por indicación del software. El auto de atrás puede seguir acelerando a fondo, generando una diferencia de velocidad inesperada.

Esto aumenta el riesgo de choques por alcance, especialmente porque en algunos casos el piloto que va adelante no puede evitar levantar, ya que la gestión energética está automatizada en ciertas situaciones.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 y sus tests de pretemporada, disponibles en Disney+

Finalmente, Andrea Stella agrega que el nuevo modo boost eléctrico todavía no compensa la pérdida del DRS porque muchas veces no hay suficiente energía disponible. No es un tema peligroso este último, pero si preocupante para el espectáculo y competitividad de la categoría.

Quedará por ver si la reunión pactada llega a una resolución de modificar el reglamento, o si inician la temporada con las cosas como están hasta ahora, y las modificaciones llegan más adelante.

En síntesis