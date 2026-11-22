El asesor ejecutivo de Alpine quedó muy satisfecho por los 18 puntos que obtuvo el equipo en Estados Unidos.

Alpine firmó su mejor carrera de la temporada 2026 esta madrugada de domingo en el Gran Premio de Las Vegas. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly terminaron en el Top 10 y le otorgaron al equipo de Enstone un total de 18 puntos entre los dos.

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Este resultado dejó sumamente conforme a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y directivo más importante en la estructura de la escudería. El italiano habló con la prensa luego de la carrera y no escatimó en elogios para sus dos pilotos.

“Conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración”, manifestó Flavio en declaraciones publicadas por Motorsport.

Flavio Briatore en Las Vegas (Getty Images)

“Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada”, completó Briatore sobre el desarrollo de la carrera.

Por último, cerró: “En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo“.

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