Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Briatore calificó la actuación de Colapinto y Gasly en el GP de Brasil: “Decepcionante”

Alpine no sumó puntos en San Pablo y todo indica que finalizará sexto en la Tabla de Constructores.

Flavio Briatore
© GettyFlavio Briatore

No fue un buen fin de semana para Alpine en el GP de Brasil. Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly fue 14°, por lo que la escudería francesa no acumuló puntos y todo indica que finalizará la temporada en el sexto puesto de la tabla de constructores, que en San Pablo ya quedó para el equipo Mercedes.

Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+

Fiel a su estilo, Flavio Briatore -asesor ejecutivo de Alpine- realizó un crudo análisis de lo realizado por sus pilotos en el GP de Brasil y dijo: “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”.

+ Seguinos en

Además, agregó: “Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana. Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia”.

Flavio Briatore. (Foto: Getty).

Flavio Briatore. (Foto: Getty).

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
  2. Ferrari – 510 puntos
  3. Red Bull Racing – 415 puntos
  4. McLaren – 398 puntos
  5. Racing Bulls – 114 puntos
  6. Alpine – 69 puntos
  7. Haas – 31 puntos
  8. Audi – 28 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Ver también

El gran gesto de Colapinto con los hinchas argentinos bajo la lluvia de Brasil

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 262 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
  22. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  23. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  24. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  25. Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly 14° en el GP de Brasil.
  • Mercedes aseguró la tabla de constructores tras la carrera en San Pablo.
  • Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, calificó el fin de semana de decepcionante.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones