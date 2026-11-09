Briatore calificó la actuación de Colapinto y Gasly en el GP de Brasil: “Decepcionante”

No fue un buen fin de semana para Alpine en el GP de Brasil. Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly fue 14°, por lo que la escudería francesa no acumuló puntos y todo indica que finalizará la temporada en el sexto puesto de la tabla de constructores, que en San Pablo ya quedó para el equipo Mercedes.

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Fiel a su estilo, Flavio Briatore -asesor ejecutivo de Alpine- realizó un crudo análisis de lo realizado por sus pilotos en el GP de Brasil y dijo: “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”.

Además, agregó: “Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana. Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia”.

Flavio Briatore. (Foto: Getty).

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 510 puntos Red Bull Racing – 415 puntos McLaren – 398 puntos Racing Bulls – 114 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 31 puntos Audi – 28 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos George Russell (Mercedes) – 262 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos Lando Norris (McLaren) – 246 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

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