Briatore elogió a Gasly tras el abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos: “Lo hizo bien”

El asesor ejecutivo de Alpine analizó detalladamente los rendimientos de ambos pilotos y fue ambicioso de cara a México.

Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos para vivir una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1. En ese sentido, ganó Kimi Antonelli la carrera, tal como acostumbró durante buena parte de la temporada, mientras que Franco Colapinto abandonó por problemas en su vehículo y Pierre Gasly terminó 10°.

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Un dato importante a tener en cuenta es que el argentino largó 21° porque fue penalizado con 10 puestos debido a que se realizaron modificaciones en su monoplaza. Tras un buen inicio en el que adelantó algunos lugares, tuvo un leve choque con Arvid Lindblad y se rompió el auto, lo que derivó en que en la vuelta 37 Alpine ordenó retirarse de la pista.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que Flavio Briatore rompió el silencio después de esos resultados en el Gran Premio de Estados Unidos. “Realmente no fue el fin de semana ni el resultado que esperábamos“, manifestó en primera instancia el asesor ejecutivo. Luego, también agregó: “Creo que la suerte no ha estado precisamente de nuestro lado últimamente“.

Pocos segundos más tarde, analizó lo que ocurrió con Colapinto. “Ambos autos sufrieron daños durante la carrera y, en el caso de Franco, fueron lo suficientemente significativos como para no terminar la carrera“, reconoció el hombre fuerte de la escudería tras la colisión con Lindblad que obligó a retirar el monoplaza del bonaerense.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, de Alpine en la Fórmual 1. (Getty Images)

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Inmediatamente después, se refirió a Gasly y su accionar sobre la pista. “Dado que Pierre también perdió carga aerodinámica por daños en el fondo plano tras el incidente con el Haas, lo hizo bien para sumar, conseguir un punto y quedar a solo una posición por detrás del auto de Racing Bulls mejor ubicado“, sostuvo Britatore sin titubear.

Por último pero no menos importante, con vistas hacia el futuro inmediato se mostró ambicioso. “Ahora nos dirigimos a la Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y sumar puntos con ambos autos, lo cual sigue siendo la meta en cada carrera hasta el final de la temporada“, expresó el asesor ejecutivo de Alpine en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Para continuar con el Campeonato de la Fórmula 1, la próxima fecha se disputa el Gran Premio de México, en el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, este fin de semana de viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre. En dicho recinto, Franco Colapinto terminó 12° en 2024 y 16° en 2025, aún no sumó.