Colapinto reveló que él armó la estrategia de Williams en el GP de Estados Unidos: "El equipo no quería"

Franco Colapinto volvió a marcarse una actuación histórica en la Fórmula 1, al iniciar la carrera desde el décimo quinto puesto y meterse entre los diez mejores, para darle a Williams un punto más en el campeonato. Luego de las 59 vueltas al Circuito de las Américas, el argentino admitió haber sido el autor intelectual de la exitosa estrategia.

“Valió la pena, el equipo no quería largar con goma dura y yo les digo ‘Dale amigo, vamos a largar con goma dura, hacer un stint más largo y ver que pasa’, no querían y los convencí“, le confesó Colapinto a los medios presentes en la zona mixta. “El año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia, vamos a ver”, bromeó.

Colapinto fue junto a George Russell y Liam Lawson, uno de los pocos pilotos en elegir iniciar la carrera con neumático duro, en lugar del medio que destacaban como la opción ideal. Con ello, hizo un largo stint de casi 40 vueltas, para luego terminar la carrera con el neumático medio, en un auto más liviano y amable con el compuesto.

Colapinto aguantó con el neumático duro y atacó con el medio para ser décimo. IMAGO

Con una buena administración de los dos compuestos, Colapinto demostró haber sido artífice de la mejor estrategia posible y alcanzó la zona de puntos al superar a un Pierre Gasly que no tuvo como defenderse del argentino. “Contento, obviamente que fue una cosa un poquito arriesgada pero que nos salió bien, creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos un buen ritmo”, apreció Franco.

Colapinto, contento con el fin de semana

Luego de una clasificación a SQ3 para la Sprint, un puesto 12 en la carrera sprint y una actuación que lo dejó décimo séptimo en la clasificación para este domingo, Colapinto cerró de una forma inmejorable este fin de semana. “Aprendí un montón este fin de semana, tengo confianza para lo que viene“, aseguró el argentino.

“Estoy contento, hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito con respecto a la sprint race de ayer, estoy contento por eso, porque se sintió el cambio que hicimos y en lo que habíamos trabajado con el equipo y los mecánicos”, agregó, y completó: “Se merecían un resultado así, se merecían unos puntos.”

Franco Colapinto, contento con su rendimiento en Estados Unidos. IMAGO

De cara a lo que viene (los Grandes Premios de México y Brasil), Colapinto expresó: “Demostramos que estamos muy fuertes, podemos pensar en positivo y que tenemos un auto con el que podemos estar adelante.”

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

De acuerdo a lo que marca el calendario de la Fórmula 1, la próxima presentación de Franco Colapinto será el próximo fin de semana del 25, 26 y 27 de octubre en el Gran Premio de México, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.