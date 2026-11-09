Colapinto tuvo la peor largada de la temporada, pero Alpine tomó todas malas decisiones y lo terminó condicionando

En Brasil, no había nada que perder y Alpine debía arriesgar. Sin embargo, no lo hizo, se vivió equivocando y lo pagaron los pilotos.

¡Qué carrera tuvimos en Sao Paulo! Interlagos nunca decepciona. En esta época del año, Brasil siempre tiene el tema del clima y genera carreras entretenidas, apasionantes y con incertidumbre hasta último momento en la Fórmula 1. Ha sido un fin de semana donde el clima ha jugado un rol fundamental, el cual ha culminado con la victoria de Lando Norris.

En ese contexto, era un fin de semana de oportunidades y Alpine las dejó pasar. Las oportunidades le pasaron por delante de las narices a Alpine, que ha tomado todas las decisiones equivocadas y conservadoras, sin asumir riesgo en un escenario donde había muy poco para perder y mucho para ganar. Y, si hay algo que tenía que hacer Alpine hoy, era asumir riesgos para ir a buscar puntos.

Es verdad que la carrera se complica desde el día sábado, cuando el equipo queda con los dos autos afuera en Q1. Hay algo que Alpine no está haciendo bien en cuanto a la puesta a punto y eso empieza a condicionar un poco la carrera. Después avanzan algunos lugares a la hora de largar, por las penalizaciones, y Franco Colapinto tiene la peor largada de la temporada.

Hay que ver si esta floja largada del argentino tuvo que ver con los sistemas. Su primer movimiento no es malo, pero después el auto se queda en la recta y ahí empieza a perder un montón de lugares. Eso lo llevó a tener que pelear desde atrás y ahí es donde hay que reclamarle a Alpine, porque es una carrera donde se larga con intermedias y sabés que hay un momento donde te la podés jugar y es en el momento de pasar a neumáticos blandos.

Y, cuando venís desde atrás ganando algunas posiciones, como venían Colapinto y Gasly, pero todavía lejos de la zona de puntos, podías asumir riesgos. Sobre todo cuando hay alguien adelante como Hamilton que te demuestra que el riesgo se puede asumir y te está mostrando el resultado que está dando, pasando de intermedios a blandos. Entonces, ¿qué se quedó a esperar Alpine en ese momento?

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Después, sí hay una maniobra de Colapinto para destacar. Dos curvas antes de entrar a los pits, se la juega por adentro con mejores neumáticos y lo pasa a Gasly. Con eso, le gana la posibilidad de entrar antes a boxes. Pequeña revancha. No hay puntos por eso, pero, por lo menos, el argentino se sacó alguna espina que tenía clavada con su compañero de equipo.

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Mientras tanto, vemos cómo Racing Bulls termina con los dos autos adelante, sumando puntos. Y como hay otros equipos que aprovecharon mejor el contexto de un fin de semana en el cual había que arriesgar, donde no tenías nada que perder. Me parece que, en líneas generales, ha sido un fin de semana bastante pobre de Alpine, el cual lo terminan pagando los pilotos.

Hoy, en la carrera, Alpine ha tomado todas las decisiones para ir en contra de lo que la carrera estaba pidiendo, que era ir por algo distinto. Ahora, pensar en el quinto lugar en el Campeonato de Constructores ya es prácticamente imposible. Se dependería de un milagro que pudo haber pasado hoy en el contexto de carrera que teníamos. Oportunidad perdida. Fin de semana desaprovechado. Había que reaccionar más rápido y Alpine se equivocó.