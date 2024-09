En la previa al Gran Premio de Singapur, que se realizará en el Circuito Urbano Marina Bay el próximo domingo 22 de septiembre, sorprendieron las declaraciones del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien anunció medidas para minimizar el lenguaje ofensivo en las transmisiones de la Fórmula 1. Esto involucra a Franco Colapinto, quien tuvo algunas palabras fuertes en Bakú. A raíz de las declaraciones del directivo, hubo una respuesta fuerte de parte de los multicampeones Max Verstappen y Lewis Hamilton.

En declaraciones a Motorsport, Ben Sulayem reveló que desde la dirección de la F1 buscan terminar con el lenguaje inapropiado en las radios de los pilotos, las cuales salen en su mayoría por televisión. Aseveró que lo que buscan es cambiar el tono del contenido que se les ofrece a los fanáticos y responsabilizó a los propios pilotos de la forma de comunicar.

“Quiero decir que tenemos que diferenciar entre nuestro deporte y la música rap. No somos raperos, ¿sabes? ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra F? No somos así“, dijo Ben Sulayem. Y añadió: “Cuando conducía en medio del polvo (fue piloto de rally), me enojaba. Pero también tenemos que tener cuidado con nuestra conducta. Necesitamos ser personas responsables“.

El insulto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Si bien no es el principal apuntado en las declaraciones del presidente de la FIA, esta medida de minimizar el lenguaje inapropiado u ofensivo involucra al argentino Franco Colapinto. Es que el piloto de Williams Racing supo insultar por radio durante el último Gran Premio de Azerbaiyán.

Fue al momento de la clasificación cuando pasó a la Qualy 3 y en la radio se lo escuchó decir un insulto, más conocido en Argentina y Sudamérica. “Vamos, la concha de su madre“, tiró.

Así como Colapinto, otros pilotos suelen insultar ante la radio con el equipo, sobre todo ante una situación frustrante como puede ser algún choque o despiste. En el caso del argentino, fue por una clasificación buena e histórica, aunque eso no quita el vocabulario considerado ofensivo por el dirigente de la FIA.

Los enojos de Max Verstappen y Lewis Hamilton contra la FIA: “¿Qué somos, niños de 5 años?”

Las declaraciones de Mohammed Ben Sulayem han llevado polémica al paddock de la Fórmula 1 en Singapur. De hecho, se conocieron las primeras reacciones de parte de dos campeones del mundo, Max Verstappen y Lewis Hamilton, y han tenido críticas.

El neerlandés de Red Bull, directamente, aseguró que seguirá usando lenguaje inapropiado “tanto dentro como fuera del coche”. “En otros deportes también dicen cosas ‘malas’, pero nosotros estamos microfonados y lo retransmiten“, aseguró a la prensa.

Verstappen y Hamilton, los dos multicampeones del mundo (IMAGO / DeFodi).

Para él, la solución “sería no retransmitirlos a la televisión y que sólo sean para su equipo“. “Parece que la gente es un poco más sensible a las cosas. ¿Qué somos, niños de cinco años, niños de seis años? Incluso si un niño de cinco o seis años está mirando, eventualmente maldecirá de todos modos, incluso si los padres quieren o no lo permiten”, cuestionó.

Por su parte, si bien Lewis Hamilton sí está de acuerdo en que hay que controlar el lenguaje en la radio, criticó a Ben Sulayem por la comparación del automovilismo con la música rap y hasta lo tildó de racial. “No me gusta cómo lo ha expresado, decir eso sobre los raperos es muy estereotipado“, aseguró.

“Piensas en eso y la mayoría de los raperos son negros. Eso realmente apunta hacia eso, cuando dice que no somos como ellos. Así que creo que esas son las palabras equivocadas, hay un elemento racial allí“, apuntó el británico, según declaraciones publicadas por The Times.