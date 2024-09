En el marco del Gran Premio de Monza, el piloto argentino de 21 años, Franco Colapinto, hizo su estreno en la Fórmula 1 con la escudería Williams Racing, y gracias a una buena performance, no solo logró finalizar la carrera, sino que también pudo sobrepasar a 6 autos y llegar al 12º puesto.

Referido a este debut Colapinto, que significó el regreso de Argentina a la Fórmula 1 tras 23 años, el experimentado piloto español de 43 años, Fernando Alonso, que corre para la escudería de Aston Martin, habló con los medios en conferencia de prensa, y allí no solo lo elogió, sino que también afirmó que le hubiera gustado que lo pase en la carrera.

“No sabía que estaba atrás mío, si sabía lo dejaba pasar para que quede delante mío, ja. Total al quedarme sin puntos me daba igual”, comenzó entre risas el español afirmando que no hubiera tenido problemas en que el piloto argentino lo pase en la carrera y finalice delante suyo.

Además, destacó la buena performance de Colapinto y reveló que dialogaron tras la finalización de la competencia: “Hizo una buena carrera, sin errores. Hablé con él recién y estaba con algunos dolores en la espalda por el asiento. Es la primera vez que se sube al coche por dos horas con un ritmo fuerte”.

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1.

Y cerró dándole un consejo al argentino de cara a las próximas carreras: “Que se prepare bien en las próximas semanas, que tenga un poco más de tiempo y que ajuste bien ese asiento, porque Singapur no es tan fácil como Monza, que tienes tanto tiempo para descansar. Tiene tres semanas para poner todo en su sitio”.

Las palabras de Colapinto tras su debut en la Fórmula 1

“Estoy contento, fue una buena carrera. Todavía estoy digiriendo un poco todo, me duele un poco el cuerpo, pero estoy muy feliz, fue una buena carrera. Es un momento que me voy a acordar por siempre, fue una linda experiencia este fin de semana, lo disfruté mucho. Estoy agradecido con el equipo, que me ayudó a progresar rápidamente y tener buen ritmo. Nunca había hecho más de 8 vueltas seguidas, ahora de golpe hice 53 vueltas y creo que en un buen ritmo. Estuvimos cerca de los puntos, fue todo muy positivo”, tiró el argentino.

La próxima carrera de Franco Colapinto

Al formar parte de manera definitiva hasta el final de la temporada 2024 con la escudería de Williams Racing, Franco Colapinto participará de las 8 carreras restantes del año tras haber completado la primera de ellas. Así, el argentino volverá a correr el próximo domingo 15 de septiembre en el Gran Premio de Baku.

La carrera que se disputará en la capital de Azerbaiyán en el circuito callejero se dará a las 8:00 de Argentina y tendrá la participación de Colapinto por segunda vez, tras su desempeño en Monza. En la edición 2023, el ganador del GP de Baku fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien corre para RedBull.

La reacción de Damon Hill al debut de Colapinto

El histórico piloto británico tiró un posteo en sus redes sociales, en el que se refirió al debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en este GP de Monza. “Muy buen debut de Colapinto”, tiró junto al emoji de unos aplausos para el argentino y un pulgar arriba, en señal de aprobación.