En su estreno absoluto en la Fórmula 1 representando a la escudería Williams Racing, el piloto argentino Franco Colapinto, corrió en el Gran Premio de Monza, Italia, en el que inició en el puesto 18º, y gracias a una buena performance a lo largo de las 53 vueltas, finalizó en la 12º ubicación.

Luego de su debut, en un día especial para el automovilismo argentino, ya que volvió a tener un piloto en Fórmula 1 tras 23 años, Colapinto habló con los medios en conferencia de prensa, en la que dio sus primeras sensaciones y un análisis sobre su debut en este Gran Premio.

Además, apuntó contra el periodista español Antonio Lobato, debido a que lo menciona como italo-argentino, ya que tiene el pasaporte de ese país: “Díganle a Lobato que no soy italo-argentino, soy argentino solo. Vi que anda diciendo que soy italo-argentino, solo tengo el pasaporte, nada más”, soltó.

Franco Colapinto en su debut en la Fórmula 1. (Foto: IMAGO / PanoramiC).

El análisis de la carrera

“Estoy contento, fue una buena carrera. Todavía estoy digiriendo un poco todo, me duele un poco el cuerpo, pero estoy muy feliz, fue una buena carrera. Es un momento que me voy a acordar por siempre, fue una linda experiencia este fin de semana, lo disfruté mucho. Estoy agradecido con el equipo, que me ayudó a progresar rápidamente y tener buen ritmo. Nunca había hecho más de 8 vueltas seguidas, ahora de golpe hice 53 vueltas y creo que en un buen ritmo. Estuvimos cerca de los puntos, fue todo muy positivo”, comenzó sobre en el análisis de su carrera.

“Sabía que Monza iba a ser un circuito que me iba a ayudar a debutar. De las 8 carreras que quedan solo conozco un circuito, así que voy a ir aprendiendo el resto. Creo que ya conocer al auto y al equipo es un paso para delante. Obviamente la frustración de la qualy se fue con la buena performance de hoy”, siguió.

“Fue una buena carrera, estoy contento. Obviamente no sé si esperaba esto antes de la carrera porque había muchas cosas que eran una incógnita. Resolví bien muchas cosas nuevas, como la goma dura que no había probado en todo el fin de semana. El equipo está muy contento también, hay que seguir trabajando para acortar la brecha con Alex Albon”, continuó respecto a obstáculos que sobrepasó.

Las carreras que vienen

“Tengo un par de cosas para trabajar en el asiento. Fue una carrera muy positiva, si antes de largar me decían que iba a quedar 12 iba a estar muy feliz. Cerré la carrera con mi vuelta rápida al final, y estoy contento porque el equipo me ayudó a entender cómo exprimir el máximo del Fórmula 1 de Williams. Ahora tenemos mucha información para trabajar en la fábrica y entender qué tengo que trabajar yo. Ahora tengo un poco de tiempo para relajarme y preparar muy bien la próxima carrera. Los circuitos que vienen son callejeros y tengo que trabajar mucho porque no los conozco”, cerró hablando de las 8 carreras que le quedan por correr y las cosas a trabajar.

Colapinto superó la marca del corredor que reemplazó

En su primera carrera con Williams, Colapinto logró una mejor posición al quedar en el 12° lugar, algo que Logan Sargeant, piloto de Williams al que reemplazó, solamente logró en una de las 14 carreras que realizó, cuando terminó en el puesto 11º del GP de Gran Bretaña.