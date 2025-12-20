Es tendencia:
La exigente pretemporada a la que se someterán Franco Colapinto y Pierre Gasly con Alpine antes de iniciar la F1 2026

La escudería ya diagramó el programa de trabajo de sus dos pilotos durante el mes de enero.

Por Germán Celsan

Gasly y Colapinto frente a una dura pretemporada en Alpine
© Prensa AlpineGasly y Colapinto frente a una dura pretemporada en Alpine

Hay una enorme expectativa por lo que será el 2026 para Alpine, ya que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly aceptaron sufrir durante todo el 2025 para poder ver los resultados el próximo año. Aunque eso implicará un poco más de sufrimiento, ésta vez desde lo físico.

La Fórmula 1 es uno de los deportes más exigentes del mundo, especialmente desde lo físico, y es por ello que en los meses sin competencia, los pilotos realizan un trabajo de pretemporada sumamente intenso. Eso es lo que deberán enfrentar Colapinto y Gasly durante el mes de enero.

De acuerdo al propio Gasly, tanto él como Colapinto tendrán una sesión de casi un mes de entrenamiento físico intensivo, combinado con trabajo en la fábrica en Enstone. “Las primeras 3 semanas de enero, eso es todo lo que haremos con nuestros días“, reconoció el piloto francés en una reciente entrevista.

Gasly y Colapinto también probarán el A526, el auto para la F1 2026

A pesar de las declaraciones de Pierre Gasly, hay una salvedad en esas tres semanas de intenso entrenamiento físico. Se trata del día de prueba de su nuevo auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un evento conocido como el ‘Shakedown‘, pactado para el 11 de enero.

El mismo tendrá lugar en Barcelona, y será la primera prueba de contacto tanto para Colapinto como Gasly con el A526. De acuerdo a lo reportado, ambos pilotos tendrán sesiones de prueba en las que recorrerán 100 km por parte.

Eso sí, para aquellos que esperan ver el nuevo auto en todo su esplendor, Alpine tiene una política de usar el auto pintado de negro, sin revelar el diseño de temporada, lo cual quedará para la presentación del 23 de enero.

En síntesis

  • Franco Colapinto y Pierre Gasly iniciarán un entrenamiento físico intensivo en enero de 2025 que durará tres semanas.
  • El shakedown del nuevo monoplaza A526 se realizará el 11 de enero en Barcelona.
  • La presentación oficial del diseño de la temporada de Alpine será el 23 de enero.
germán celsan
Germán Celsan

