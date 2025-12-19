Es tendencia:
Con un audio de 21 segundos, Mercedes reveló cómo sonará el motor que usarán Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 2026

El motorista alemán compartió un adelanto de lo que será la revelación oficial de su motor para el 2026.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto ya sabe cómo sonará su Alpine 2026

Llegó uno de los momentos más esperados para los amantes del automovilismo, y en el caso de los seguidores de Franco Colapinto, uno de los que más expectativa y emoción generan. Y es que este viernes, Mercedes sorprendió con un anticipo, corto pero efectivo, de cómo sonará el motor que preparan para la Fórmula 1 2026.

Mercedes, además de desarrollar el motor para su propia escudería, será el motorista de McLaren y Williams, como en los últimos años, y también de Alpine, que dejará de desarrollar sus propios motores en Renault, para apoyarse en la calidad que ofrece el motorista alemán.

Y, con el cambio de reglamento para el 2026, el motor será completamente nuevo, lo cual implica también que su rugido se oirá diferente al actual. Y, con un video de 21 segundos compartido en sus redes sociales, Mercedes lo dejó más que claro.

El sonido del motor Mercedes para la Fórmula 1 2026

La escudería Alpine reaccionó a la publicación de Mercedes con el comentario “Hola 2026”, y una cara sonriente, demostrando estar contentos con lo que presagia este video. Mercedes es la segunda motorista en dar a conocer el sonido de su motor, tras lo hecho por Honda y Aston Martin algunos días atrás.

De esta forma, todavía queda conocer cómo sonarán los motores de Ferrari (Ferrari, Haas y Cadillac), Audi (exclusiva) y la unidad de potencia desarrollada en conjunto entre Red Bull y Ford para Red Bull Racing y Racing Bulls, las dos escuderías de la bebida energizante dentro de la categoría.

En síntesis

  • Mercedes publicó un audio de 21 segundos con el sonido de su motor para 2026.
  • La nueva unidad de potencia será utilizada por el piloto argentino Franco Colapinto.
  • El equipo Alpine también empleará los motores suministrados por Mercedes en la temporada 2026.
Germán Celsan

