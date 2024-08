El 4 de marzo de 2001, en Melbourne Australia, se ponía en marcha la quincuagésima segunda temporada de la Fórmula 1. Ese día, con un modesto duodécimo puesto a bordo de su Minardi PS01, Fernando Alonso hacía su debut en la máxima categoría. Hoy, 391 Grandes Premios, 23 años y dos campeonatos mundiales después, esa historia estaría próxima a llegar a su final.

“Si me preguntas si Fernando [Alonso] quiere continuar luego de terminar el contrato, no lo sé. Por el momento, nuestro último año será el 2026“, declaró Flavio Briatore, director deportivo de Renault entre 2002 y 2009, y el cerebro detrás de los dos títulos ganados por el asturiano en la máxima categoría.

“Lo que quiera hacer después no lo sé. Honestamente no lo sé. Si quiere parar en 2026 y que ese sea su último año… No sé si quiere continuar, honestamente no lo sé“, afirmó en diálogo con el podcast Formula For Success. Briatore acompañó a Alonso durante más de dos décadas de su carrera deportiva y aún sigue a su lado pero ni él tiene claro qué pasa por la cabeza del asturiano.

Fernando Alonso y Flavio Briatore consiguieron juntos dos títulos con Renault en la Fórmula 1. IMAGO

“He estado representando a Fernando Alonso por 22 años hasta la fecha. Como le llamo, llevamos 22 años de matrimonio, y Fernando es aún muy difícil de comprender porque sigue tan motivado como cualquier joven piloto“, afirmó Briatore. “Está en perfecta forma, tal vez incluso más que cuando corría para mí. Vive en Mónaco, hace bicicleta y va al gimnasio cada día y cada vez que salimos a comer, es sumamente cuidadoso con la comida”, destacó sobre el piloto de 43 años.

Fernando Alonso sigue optimista a pesar del presente de Aston Martin

Fernando Alonso tiene contrato con Aston Martin hasta el 2026, temporada en la cual se realizarán modificaciones de impacto en el reglamento y los motores de la Fórmula 1. La escudería, además, iniciará ese año su vínculo con Honda como motorista, lo cual será un momento crítico para el futuro del asturiano y de Aston Martin como tal.

Fernando Alonso confía en que el presente de Aston Martin no es más que parte del proceso de convertirse en un equipo grande. IMAGO

El sueño sigue siendo llegar a pelear por el campeonato, y estar a la altura de Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes, algo que a pesar de mucho esfuerzo, tan sólo se logró en un par de ocasiones. “Disfruto este camino. Queremos ser campeones y queremos ser competitivos el próximo años, también tomar la gran oportunidad que se presentará en 2026”, destacó Alonso.

Alonso se encuentra noveno en el campeonato de pilotos luego de las primeras catorce carreras de la temporada, y afirma que no es momento de estar frustrados, sino de disfrutar del proceso que se requiere antes de transformarse en un gran equipo: “Es la naturaleza del deporte”, expresó con firmeza.

Aston Martin estudia la posibilidad de incorporar a Adrian Newey y que se convierta en el diseñador principal de los próximos modelos de la escudería tras sus años de éxito en Red Bull. Ese podría ser el salto que necesita dar Aston Martin para poder estar a la altura con la que Alonso y la familia Stroll sueñan desde hace tiempo.