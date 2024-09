"No me querían dejar correr": la sorpresiva revelación de Franco Colapinto tras su histórica clasificación en Bakú

Franco Colapinto, con su noveno puesto en Bakú, marcó la mejor clasificación de un piloto argentino desde 1982 en la Fórmula 1, cuando Carlos Reutemann largó sexto. Sin embargo, el joven de Williams reconoció que casi no lo dejan correr luego de un accidente este fin de semana.

Y es que el choque en la Práctica Libre 1 no fue el único inconveniente que Colapinto tuvo en Bakú, sino que minutos antes de dicha prueba, sufrió un corte en su oreja. “Me cortaron la oreja ayer, haciendo cuello, cinco minutos antes de la FP1. Se soltó la goma, me pegó, me quedé sordo y después se me abrió todo“, relató.

Colapinto explicó que impidió que lo cosan le pongan puntos puesto que tenía que ponerse el casco. Sin embargo, esto generó otro problema cuando chocó en la FP1 y el cuerpo médico lo atendió. “Fui al centro médico y cuando me saque la capucha tenía sangre“, reconoció Franco. “No me querían dejar correr, pero después de un poco de explicaciones llegamos a un acuerdo y me dejaron correr“, explicó.

Las palabras de Colapinto tras la clasificación

Luego de meterse entre los diez mejores pilotos del sábado en Bakú, Colapinto reconoció que lejos está de haber sido un fin de semana perfecto, aunque el balance por ahora es favorable: “Perfecto hubiera sido si no hubiera roto el auto ayer creo yo, pero fue obviamente hasta ahora un fin de semana muy positivo”, declaró ante los medios.

“Estoy muy contento de haber entrado en la Q3, fue algo que no se si esperábamos. Yo quería ir paso a paso y de sesión en sesión, vuelta por vuelta”, explicó Franco, quien agregó: “Creo que fuimos haciendo buenos saltitos en cada vuelta que fui dando y terminamos en Q3.”

El delegado médico casi no lo deja correr el viernes. IMAGO

Además, reveló que hicieron una osada apuesta, buscando mejorar en la última tanda. “Hicimos un cambio en el setup para ver si podíamos dar un pasito pero las gomas no aguantaron toda la vuelta. Sino hubiera quedado… no sé, octavo, séptimo, un poquito más adelante”, afirmó.

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto disputará el Grana Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 este domingo, desde las 8 de la mañana en horario argentino. Una carrera pactada a 51 vueltas que se podrá ver vía streaming a través de la plataforma de Disney+ Premium,. A su vez, por TV, FOX Sports transmitirá la competición.