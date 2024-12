Williams es una de las escuderías históricas en la Fórmula 1 al haber conquistado 9 títulos de constructores y 7 títulos individuales de pilotos desde su fundación en 1977, pero los últimos años no han sido los mejores para el equipo inglés y el 2024 no fue la excepción. En lo que fue la segunda temporada con James Vowles como jefe de carreras, Williams finalizó como la 9° escudería de la competencia sobre las 10 que participan.

Además, tuvo que cambiar en el medio del campeonato a Logan Sargeant por malos rendimientos y lo reemplazó Franco Colapinto, quien acompañó a Alex Albon en las 9 carreras finales de la temporada. Cuando el argentino hizo tándem con el tailandés, se vieron los mejores momentos de Williams en el año, llegando incluso a que los dos monoplazas sumen puntos en una misma carrera, en aquel GP de Bakú en el que Colapinto finalizó octavo y Albon séptimo.

Sin embargo, en los últimos grandes premios del 2024, ambos pilotos volvieron a tener un rendimiento por debajo de la media y sufrieron diversos accidentes que condicionaron el cierre de la temporada. De hecho, el propio Vowles adjudicó las diversas colisiones que tuvo el equipo durante todo el año como el principal causante del fracaso deportivo de la escudería.

En diálogo con el portal inglés Mirror, el jefe de equipo de Williams fue claro a la hora de hacer un balance del mal 2024 de la escudería: “Hemos tenido 17 accidentes importantes en 23 carreras, una cifra que nunca había visto ni de lejos en mi carrera. Lamentablemente, esto definió nuestra temporada”, comenzó.

Luego, eximió de responsabilidades a los pilotos, ya que expresó que la mayoría de estos accidentes no fueron por malas conducciones suyas: “No es que los pilotos hayan salido a la pista y se hayan metido en problemas. Ha habido accidentes en los que no hay nada que podamos hacer más que aceptar el hecho de que han ocurrido. Y es increíblemente frustrante. La última carrera (Qatar) fue un buen ejemplo de ello: nuestros dos coches eran pasajeros, pero nos ha costado caro, y nos ha costado mucho”.

¿Qué tanto le costó a Williams el constante arreglo de sus monoplazas tras cada accidente? Según cálculos del portal Motorsport, poco más de 14 millones de dólares a lo largo de toda la temporada. Con bastante diferencia, el equipo comandado por Vowles fue el que más dinero gastó en acondicionar los autos durante todo el 2024, siendo el cómodo líder del “campeonato de destructores”, nombre que se le puso burlescamente al ranking de escuderías que más invirtieron en arreglos en una sola temporada.

En orden, las escuderías que más dinero gastaron en la temporada

(Datos aproximados vía Motorsport)

Williams: U$D14.531.580 Red Bull: U$D6.455.820 Ferrari: U$D5.137.230 Aston Martin: U$D4.593.750 Mercedes: U$D4.554.480 RB: U$D3.870.510 Kick Sauber: U$D3.070.620 Haas: U$D2.799.510 Alpine: U$D2.489.550 McLaren: U$D2.464.560

Ranking final de pilotos en el Campeonato de Destructores

(Datos aproximados vía Motorsport)

Sergio Pérez (Red Bull) – USD 4.861.000

Alexander Albon (Williams) – USD 4.664.750

Franco Colapinto (Williams) – USD 3.436.000

George Russell (Mercedes) – USD 3.329.000

Carlos Sainz (Ferrari) – USD 3.101.000

Logan Sargeant (Williams) – USD 3.008.000

Yuki Tsunoda (RB) – USD 2.159.000

Fernando Alonso (Aston Martin) – USD 1.959.000

Lance Stroll (Aston Martin) – USD 1.887.000

Esteban Ocon (Alpine) -USD 1.625.000

Kevin Magnussen (Haas) – USD 1.420.000

Guanyu Zhou (Sauber) – USD 1.419.000

Daniel Ricciardo (RB) – USD 1.222.000

Charles Leclerc (Ferrari) – USD 1.207.000

Max Verstappen (Red Bull) – USD 910.000

Oscar Piastri (McLaren) – USD 575.000

Lewis Hamilton (Mercedes) – USD 545.000

Niko Hulkenberg (Haas) – USD 475.000

Lando Norris (McLaren) – USD 422.000

Valtteri Bottas (Sauber) – USD 375.000

Liam Lawson (RB) – USD 125.000

Pierre Gasly (Alpine) – USD 0

La grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025

Red Bull Racing : Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda).

: Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda). McLaren : Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia).

: Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia). Ferrari : Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña).

: Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña). Mercedes : George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia).

: George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia). Aston Martin : Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá).

: Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá). Alpine : Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia).

: Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia). Haas : Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña).

: Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña). Racing Bulls : Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia).

: Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia). Williams : Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España).

: Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España). Sauber: Nico Hulkenberg (Alemania) – Gabriel Bortoleto (Brasil).

