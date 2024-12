Qué es el "Plan Ocon", el proyecto que diseñó Williams para que Colapinto vuelva a la Fórmula 1

Ya no es una novedad decir que Franco Colapinto se quedó sin asiento para la temporada 2025 de la Fórmula 1 luego de que Red Bull, Racing Bulls y Alpine confirmaran sus pilotos en las últimas semanas. Estas tres escuderías eran las únicas que quedaban con huecos vacantes para la grilla y todas ellas se inclinaron por otros pilotos.

Así, el argentino se quedará en Williams durante el inicio de la temporada 2025 como piloto de reserva de Alex Albon y Carlos Sainz Jr, y en paralelo hará otras actividades como probar monoplazas de temporadas anteriores para mantener el rodaje mientras espera por una oportunidad en la F1 nuevamente.

Esto es parte de un plan que tiene James Vowles, jefe de equipo de Williams, para el futuro de Colapinto. El británico se comprometió a encontrarle un lugar a Franco en la máxima categoría durante la temporada 2025 o a más tardar en 2026. Para ello, Vowles ya está llevando a cabo una estrategia que anteriormente le funcionó con el piloto Esteban Ocon.

El francés supo ser parte de escuderías como las ya inexistentes Force India y Racing Point, pero siempre siendo “cedido” desde Mercedes-Benz al ser un piloto de su academia. Cuando James Vowles trabajaba para Mercedes compartía el día a día con Ocon y fue él quien decidió que en 2019, al no haber conseguido asiento para esa temporada, lo mejor para su futuro era que se quede como piloto de reserva de Lewis Hamilton y Valteri Bottas.

Tras este movimiento, Ocon pasó todo el 2019 bajo la tutela de Vowles y Toto Wolff (directivo de Mercedes-Benz) y en 2020 consiguió asiento en el equipo Renault, que compartió junto a Daniel Riccardo en primera instancia. Cuando este mutó a Alpine, Esteban Ocon siguió allí como piloto, aunque con Fernando Alonso como compañero y luego con Pierre Gasly. Y a partir del 2025, el francés será parte de la escudería Haas.

Lo cierto es que ya sea en Renault, Alpine o Haas, el plan de Vowles salió a la perfección debido a que Ocon va por la quinta temporada consecutiva con un lugar confirmado en la Fórmula 1.

Y esta misma medida es la que planea hacer con Franco Colapinto. A la espera de una butaca disponible en la grilla para 2026 o para el transcurso del 2025, el jefe de equipo de Williams pone como priorizar relanzar el “Plan Ocon” con el argentino, para conseguirle un lugar en la F1 lo más pronto posible. Así, Colapinto será piloto de reserva en el equipo para el que corrió en 2024 y buscará su oportunidad apenas se libere un asiento.

Alpine sigue dejándole abiertas las puertas a Colapinto

Sin lugar en Williams, todos los cañones apuntaban a que Colapinto pudiera correr con Alpineen la temporada que viene, pero su asesor deportivo ya confirmó a sus dos pilotos para el comienzo del campeonato de 2025.

Flavio Briatore, el empresario italiano que le dio la oportunidad a Michael Schumacher de competir en la Fórmula 1 a tiempo completo y que luego fue mentor de Fernando Alonso en su época de novato, ahora tiene un rol preponderante en Alpine y en varias oportunidades afirmó estar interesado en el argentino: “Todos lo quieren en su equipo”.

En esta oportunidad, al ser consultado por Colapinto en una reciente entrevista con Le Parisien, le dejó una luz de esperanza a todos los argentinos que quieren volver a ver al nacido en Pilar arriba de un monoplaza en la máxima categoría del automovilismo.

“Los rumores en el paddock sugieren que Alpine está interesada en Franco Colapinto. ¿Podemos estar seguros de que Pierre Gasly y Jack Doohan tomarán la salida en el primer Gran Premio de la temporada 2025?”, le preguntaron a Briatore. Su respuesta, en broma, fue: “Lo único seguro es la muerte”.

“Empezaremos el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después, ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas. Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.

Así queda la grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025

Red Bull Racing : Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda).

: Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda). McLaren : Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia).

: Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia). Ferrari : Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña).

: Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña). Mercedes : George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia).

: George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia). Aston Martin : Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá).

: Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá). Alpine : Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia).

: Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia). Haas : Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña).

: Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña). Racing Bulls : Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia).

: Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia). Williams : Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España).

: Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España). Sauber: Nico Hulkenberg (Alemania) – Gabriel Bortoleto (Brasil).

