Desde Williams confirman lo que hará Franco Colapinto en 2025 y el plan que tienen para que vuelva a la Fórmula 1

El mundo de la Fórmula 1 es tan vertiginoso e inesperado, que sin lugares confirmados en la grilla para el principio de la temporada 2025, todavía no se puede descartar a Franco Colapinto como piloto de la maxima categoría durante el transcurso del año entrante. De momento, el argentino seguirá en las filas de Williams realizando otros roles, mientras espera por una nueva oportunidad en la F1.

En este sentido, en las últimas horas se pudo confirmar con mayor precisión lo que Colapinto hará en la escudería hasta conseguir un asiento en el campeonato mundial. Según informó el medio Racing News 365, Williams le dará monoplazas de temporadas anteriores al pilarense para que haga testeos y para que siga a tono con las prácticas profesionales.

Además, se supo que será el corredor de reserva pese a no tener la confirmación oficial, ya que Williams no oficializa un piloto de este rol desde 2022. Colapinto, así, será el tercero detrás de los dos pilotos principales de la escudería, que competirán en la Fórmula 1 en 2025, siendo estos Alex Albon y Carlos Sainz.

James Vowles, en testimonios dados al medio citado, destacó diversos detalles sobre el 2025 del argentino. “Tendremos un coche histórico, un coche de dos años para Franco. Lo utilizará mucho para conseguir mucha velocidad”, expresó el jefe de equipo de Williams.

En este contexto, Vowles ya dejó en claro buscará hacer algo similar con Colapinto a lo que hizo con Esteban Ocon en Mercedes-Benz en 2019. En aquella temporada, el francés no tenía asiento y se quedó como piloto de reserva en la escudería alemana.

Durante ese año, el piloto estuvo muy cerca del equipo. Para el 2020, fue contratado por Renault. Se estima que Franco tenga un rol similar al de Ocon pero en Williams, y que espere a una posibilidad en otra escudería para el 2026 o el transcurso del 2025 si se libera alguna butaca. Sobre esto, Vowles también se refirió al respecto: “Ya hice esto antes en una vida anterior con Esteban cuando se tomó un año sabático. Esteban está aquí hoy y sigue siendo un piloto fuerte. Hay cosas que podemos hacer para mantener su fuerza“, cerró.

El jefe de Williams aseguró que su tarea estará abocada en conseguirle un lugar en la Fórmula 1 a Colapinto en 2025 o 2026 a más tardar. Mientras tanto, será el piloto de reserva y testeará monoplazas de temporadas anteriores.

Alpine sigue dejándole abiertas las puertas a Colapinto

Sin lugar en Williams, todos los cañones apuntaban a que Colapinto pudiera correr con Alpineen la temporada que viene, pero su asesor deportivo ya confirmó a sus dos pilotos para el comienzo del campeonato de 2025.

Flavio Briatore, el empresario italiano que le dio la oportunidad a Michael Schumacher de competir en la Fórmula 1 a tiempo completo y que luego fue mentor de Fernando Alonso en su época de novato, ahora tiene un rol preponderante en Alpine y en varias oportunidades afirmó estar interesado en el argentino: “Todos lo quieren en su equipo”.

En esta oportunidad, al ser consultado por Colapinto en una reciente entrevista con Le Parisien, le dejó una luz de esperanza a todos los argentinos que quieren volver a ver al nacido en Pilar arriba de un monoplaza en la máxima categoría del automovilismo.

“Los rumores en el paddock sugieren que Alpine está interesada en Franco Colapinto. ¿Podemos estar seguros de que Pierre Gasly y Jack Doohan tomarán la salida en el primer Gran Premio de la temporada 2025?”, le preguntaron a Briatore. Su respuesta, en broma, fue: “Lo único seguro es la muerte”.

“Empezaremos el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después, ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas. Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.

Así queda la grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2025

Red Bull Racing : Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda).

: Max Verstappen (Países Bajos) – Liam Lawson (Nueva Zelanda). McLaren : Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia).

: Lando Norris (Gran Bretaña) – Oscar Piastri (Australia). Ferrari : Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña).

: Charles Leclerc (Mónaco) – Lewis Hamilton (Gran Bretaña). Mercedes : George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia).

: George Russell (Gran Bretaña) – Andrea Kimi Antonelli (Italia). Aston Martin : Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá).

: Fernando Alonso (España) – Lance Stroll (Canadá). Alpine : Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia).

: Pierre Gasly (Francia) – Jack Doohan (Australia). Haas : Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña).

: Esteban Ocon (Francia) – Oliver Bearman (Gran Bretaña). Racing Bulls : Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia).

: Yuki Tsunoda (Japón) – Isack Hadjar (Francia). Williams : Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España).

: Alex Albon (Tailandia) – Carlos Sainz (España). Sauber: Nico Hulkenberg (Alemania) – Gabriel Bortoleto (Brasil).

