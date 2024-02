De la mano de Almoez Ali, Qatar se metió en la final de la Copa Asia. El delantero, que saltó a la fama en el fútbol argentino luego de que Juan Román Riquelme y Mauricio Macri revelaran en campaña que estuvo cerca de llegar a Boca, metió el 3 a 2 que clasificó a su equipo al partido decisivo.

El partido entre los últimos campeones e Irán estuvo repleto de emociones, pero fue Almoez quien se encargó de sentenciar el resultado. Al 19 le quedó el balón justo en el punto penal y, tras perfilarse, sacó un derechazo cruzado que venció la resistencia del arquero rival.

Qatar había arrancado perdiendo por 1 a 0, luego pudo dar vuelta el resultado, pero los iraníes habían empatado nuevamente el trámite. Finalmente, el goleador que casi llega a nuestro fútbol en 2022 le dio el pase a la final a los suyos. El próximo sábado (12 del mediodía de Argentina), irá por el título contra Jordania.

Por qué Almoez Alí estuvo cerca de llegar a Boca

“Yo sabía 6 meses antes que nos íbamos a quedar sin el sponsor de Qatar Airways”, lanzó Juan Román Riquelme en plena campaña antes de soltar una historia inédita: “El señor que quiere ser de nuevo presidente (Mauricio Macri), me dijo que si no le traíamos al 9 de la selección de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor”.

“Con todo respeto, yo no lo conozco (a Almoez Ali), pero me quedo con (Edinson) Cavani y (Darío) Benedetto, antes que con el 9 de Qatar”, aseguró Román.

Lejos de desmentirlo, el candidato de la oposición contó su versión de los hechos: “Durante mi presidencia en Nación lo llamé al líder qatarí para que auspicie a Boca pagando el doble de lo que ofrecía otro sponsor, y dos años después me mandó el video del 9 de Qatar… no tengo idea si juega bien o no, pero por educación le pedí a Román que lo sume al plantel, que le de unos minutos en Copa Argentina y quedábamos bien. Nunca lo llamó”.

“Después terminó el contrato y no se renovó, se sintieron maltratados”, afirmó Macri, que agregó: “Nadie pedía que el 9 de Qatar viniese de titular. Cuando yo traje a Takahara, tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a Bianchi. Y Takahara terminó jugando y siendo casi ídolo de Boca. Todo el mundo quería que hiciera un gol”.