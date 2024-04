Por la final de la Supercopa de Arabia Saudita, con un doblete de Malcom, más un tanto de Salem Al–Dawsari y otro de Nasser Aldawsari, el Al–Hilal goleó por 4 a 1 al Al–Ittihad de Marcelo Gallardo, que había llegado al empate transitorio a través de su goleador, Abderrazak Hamdallah.

Una vez finalizado el encuentro, uno de los hermanos de Karim Benzema, el delantero francés que juega en el equipo del Muñeco, encendió la polémica, ya que apuntó contra el entrenador argentino al acusarlo de poner al ex Real Madrid en una posición en la que no se siente cómodo.

“¿Ahora juegas con Karim por la izquierda? ¡Esto es un crimen!”, comenzó criticando a Gallardo, al alegar que Benzema jugó por una banda y no de centrodelantero, como suele hacerlo. Además, agregó en su crítica: “No tiene sentido. Hay que respetar el fútbol”.

Cabe destacar que la relación entre Benzema y Gallardo no es la mejor, debido a que en la previa de la reanudación del fútbol árabe el entrenador argentino decidió separar del plantel al francés, ya que este se había ido de Arabia Saudita y regresó tarde.

Además, en los últimos días, el ex Lyon y Real Madrid volvió a encender la polémica con unos dichos referidos a su sequía goleadora, ya que en lo que va del 2024 tan solo marcó 4 goles. “Al Ittihad no tiene el mismo juego que Real Madrid, no son los mismos jugadores”, comentó.

Y siguió con su comentario, en diálogo con Acción con Walid, programa emitido en la televisión de Arabia Saudita: “Necesito ayuda en el campo. No puedo ganar un partido solo. Es mi primera temporada“.

Los números de Karim Benzema en Al-Ittihad

Desde su llegada al equipo árabe, el delantero francés lleva disputados un total de 27 partidos, en los que anotó 13 goles y aportó 8 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Karim Benzema en Al-Ittihad?

El vínculo del delantero de 36 años con el equipo rival es hasta el 30 de junio del 2026. Cabe destacar que en los últimos días puso suspenso con respecto a su continuidad de cara a la próxima temporada. “Todos los días hay noticias sobre mi traspaso. Lo más importante para mí es mi trabajo aquí y veremos qué pasa en el futuro“, comentó.