Marcelo Gallardo tuvo su debut como técnico de Al Ittihad. Empató 1-1 ante Al Ettifaq, equipo que conduce Steven Gerrard, en un partido correspondiente a la Liga Profesional Saudí. Si bien el partido no fue bueno, el ‘Muñeco’ puede sacar algunas conclusiones positivas sobre su equipo.

La historia no empezó bien para el ‘Muñeco’, ya que Georginio Wijnaldum marcó el 1-0 sobre la parte final del primer tiempo. Al Ittihad había tenido chances de gol en el amanecer del encuentro, pero no las aprovechó. Sin embargo, en la segunda parte, pudo igualar las acciones gracias a un gol de Abderrazak Hamdallah.

El gol de Al Ittihad llegó producto de una buena presión de Fabinho en campo rival, quien anticipó a Ali Abdullah Hazazi, para asistir inmediatamente a Hamdallah. El delantero marcó el 1-1 a comienzos del complemento y no hubo mucho más en el partido.

Si bien, por lo visto en este encuentro, Gallardo deberá mejorar mucho el rendimiento de su nuevo equipo, lo cierto es que hubo algunos aspectos positivos. El gol, por ejemplo, es una marca registrada del ‘Muñeco’ en sus equipos.

Fabinho: “La presión alta es lo más importante para Gallardo”

El pressing en campo rival fue lo que permitió el gol del empate para Al Ittihad. En esto, el efecto Gallardo ya empieza a darle réditos al conjunto de la ciudad de Yeda. Así lo reveló precisamente Fabinho, quien robó la pelota para el gol de Hamdallah.

“Nuestro primer partido con Gallardo… La presión alta es lo más importante para él, nos pidió jugar agresivamente“, le comentó a SSC, el canal saudí que transmitió el debut del entrenador argentino.

A su vez, el futbolista brasileño, que estuvo en el Liverpool de Inglaterra, destacó la actitud del equipo para salir a buscar el partido en el segundo tiempo pese a estar perdiendo como visitante. “Es cierto que el resultado no estuvo a nuestro favor, pero el carácter del equipo apareció hoy y eso es algo positivo“, dijo.

Las primeras declaraciones de Gallardo como entrenador de Al Ittihad

Por su parte, Marcelo Gallardo también atendió a la prensa tras su debut en el banco de Al Ittihad. “Tuvimos varias oportunidades en el partido de hoy y no las aprovechamos. Trabajaremos en los próximos días para seguir mejorando“, dijo.

La idea del ‘Muñeco’ es darle continuidad a un once titular base. Por ese motivo es que no realizó muchos cambios en la segunda mitad. “Hemos intentado dar estabilidad al equipo, dar confianza a los jugadores y no cambiar todos los elementos en el partido de hoy“, reveló.

Gallardo no tendrá mucho para trabajar con Al Ittihad, ya que tiene su próximo partido en tres días. Será el próximo lunes 27 de noviembre cuando juegue en Uzbekistán ante AGMK FK por la AFC Champions League.