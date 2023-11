Marcelo Gallardo no lleva ni una semana como entrenador de Al Ittihad y no ha siquiera debutado en un partido a nivel oficial pero ya comienza a padecer cuestiones que lo deben mantener atento. Sin ir más lejos, este martes se confirmó que no podrá contar con una de sus figuras, N’Golo Kanté, debido a una lesión muscular que lo marginará de las canchas por aproximadamente un mes. Y respecto al mercado de pases, en las últimas horas se confirmó una cuestión no menor que hará que el flamante DT argentino del “Itti” deba estar pendiente a lo que pueda pasar desde la Premier League.

¿Por qué? El motivo por el que desde Arabia Saudita deben estar atentos es que recientemente, en una reunión que se desarrolló entre los clubes que integran la Premier League, se confirmó el veto para que los equipos que tienen multipropiedades en otras ligas puedan ceder futbolistas a los conjuntos de la liga inglesa.

En otras palabras, los clubes de la primera división británica podrán recibir a préstamo a jugadores que pertenezcan a equipos con los que comparten propiedad, y en el caso de Arabia, los cuatro grandes de la liga –Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr y Al Hilal- este multipropiedad se da con el Newcastle en la Premier.

Los cinco clubes mencionados pertenecen al PIF de Arabia Saudita (Fondo de Inversión Pública por sus siglas en inglés), por lo que según la información brindada por el medio Mundo Deportivo, Newcastle podría armarse equipo galáctico buscando cesiones dentro de estos equipos de la Saudi Pro League, y en este contexto, Marcelo Gallardo podría perder, en los próximos meses, algunas de las figuras del plantel de Al Ittihad por posibles cesiones desde las “Urracas”.

La reunión que se llevó a cabo entre los clubes de la Premier League derivó en este resultado debido a los 13 votos positivos que dieron en la Asamblea, por lo que solo por un solo voto se dio como sancionable a favor de esta postura. De esta manera, equipos como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Brentford, Brighton y el mencionado Newcastle serían los grandes beneficiados de poder realizar estas transacciones entre clubes que pertenezcan al mismo dueño o empresa. Por lo tanto, Marcelo Gallardo deberá prestar atención a que el conjunto blanquinegro no se quede con alguna de sus figuras en Al Ittihad.

¿Qué jugadores podría llevarse Newcastle del fútbol árabe?

Del equipo de Marcelo Gallardo, nos sería descabellado que sondeen futbolistas como Karim Benzema, Fabinho, N’Golo Kanté, Luiz Felipe o Jota, las incorporaciones del Al Ittihad en el último temporada, momento en donde se dio la inversión del Fondo Saudí en estos equipos de la liga árabe.

Además, de otros clubes como Al Hilal, Al Nassr y Al Ahly desde el Newcastle podrían buscar jugadores de la talla de Sergei Milinkovic-Savic, Aleksander Mitrovic, Yassine Bounou, Edouard Mendy, Fofana, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Aymeric Laporte, Rubén Neves, Roberto Firmino e incluso Cristiano Ronaldo o Neymar Jr (este último cuando esté recuperado de la rotura de ligamentos que sufrió hace escasas semanas). Además, el propio Marcelo Gallardo podría ser buscado en un futuro para ser el DT de Newcastle, siempre y cuando se encuentren en la búsqueda de un nuevo entrenador. Por el momento, con Eddie Howe marchan en un gran nivel.