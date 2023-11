La Liga Profesional de Arabia Saudita está en boca de todos con la gran cantidad de figuras que llegaron en este año y las que podrían hacerlo para 2024. A su vez, tiene ahora a Marcelo Gallardo, el nuevo entrenador de Al Ittihad, quien debutará este viernes 24 de noviembre. Sin embargo, pese a las grandes figuras en el certamen, hay algunas cuestiones que han provocado críticas.

La liga saudí revolucionó al fútbol internacional con las llegadas de estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar y tantos otros. No obstante, si bien el torneo está en auge producto de estos fichajes, hay algunos cuestionamientos a otros temas.

En este sentido, repercutieron las declaraciones del ex jefe de los servicios médicos de Al Shabab, el mexicano Misael Rivas. Estuvo un año y medio trabajando para este club saudí, en donde actualmente se encuentran figuras como Éver Banega, Gustavo Cuellar y Yannick Carrasco, pero cuestionó todos los elogios que han llegado para la liga de Arabia Saudita.

En una entrevista para el portal Relevo, Rivas aseguró que los futbolistas “no son felices” ni el fútbol en Arabia Saudita se está profesionalizando. “Desde fuera se piensa que está creciendo, pero no es así. Es una especie de chapa y pintura sin arreglar realmente lo que necesitan. Les pueden pagar 200 millones, pero no hacerles una ecografía“, criticó el médico mexicano.

El ‘Lado B’ de la liga de Arabia Saudita: problemas de recursos, malas experiencias y jugadores que no cooperan

Misael Rivas trabajaba en Espanyol de Barcelona cuando le llegó la propuesta para ser jefe de servicios médicos de Al Shabab hace un año y medio. El proyecto lo seducía, sobre todo por los fichajes que ya estaba logrando el fútbol saudí. Aceptó de inmediato, pero su trabajo no fue lo que esperaba.

Si bien reconoció que hay cambios en Arabia Saudita, según lo que pudo hablar con colegas en el aquel país, criticó que no había una infraestructura adecuada para llevar a cabo sus tareas. “Cuando llego me doy cuenta de que la clínica está vacía, que no tiene maquinaria. No se debe a un asunto de dinero. Si contratas a un jugador por 200 millones, tendrás dinero para un servicio médico profesional. Y si traes extranjeros, creo que el servicio médico debería estar equipado con todo“, comentó.

Según el doctor mexicano, Al Shabab no contaba con elementos y recursos indispensables para la sala médica. “En este club no había nada: los aparatos eran viejos o de los fisioterapeutas. No tenían un ecógrafo, que a día de hoy es importante. No teníamos ningún acuerdo con un hospital o patrocinador de salud para pedir una analítica. Estas cosas importan, pero la gente no lo entiende. Para pedir una resonancia debía superar un largo proceso burocrático. No estaban dispuestos a cambiar. Mandé un proyecto estructurado, no me contestaron“, apuntó.

Las cuestiones respecto a la medicina no son lo único que cuestiona Rivas. “Con el paso del tiempo, me sorprendió que ellos no respetan cosas culturales. Violan constantemente la ley del trabajo, y eso hace que el empleado esté incómodo“, sostuvo. Y agregó: “No tuve el documento de residencia durante un año. Eso generó problemas. No pude tener mi cuenta bancaria, mi familia no podía tener el permiso de residencia, así que debían salir del país cada cierto tiempo y yo debía pagar sus viajes y sus estancias fuera. Nunca tuvimos un seguro de salud, algo que era obligatorio por ley. Pedir estas cosas era un martirio“.

Por último, Rivas denunció también que los jugadores de la liga saudí tampoco se cuidan ni son profesionales. “Hay muchos jugadores que no son profesionales en sus comportamientos. No se cuidan en la alimentación, el peso no les importa, fuman, se desvelan por la noche porque culturalmente duermen de noche, y ponen de pretexto el clima y la oración. Hay una baja profesionalidad. En el minuto 70 muchos no aguantan. No trabajan y no les gusta“, reveló.