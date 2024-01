La Liga Profesional Saudí (LPF) está dispuesto a gastar más de 2300 millones de euros para el próximo mercado de mitad de 2024 donde buscará fichar a nuevas estrellas. Entre los objetivos que tiene el torneo está Mohamed Salah, figura de Liverpool, que ya coqueteó con la idea de jugar en Arabia Saudita. Al Ittihad sería el equipo apuntado para que llegue el egipcio. ¿Lo dirigirá Marcelo Gallardo?

De acuerdo a la información del periodista Ben Jacobs en el portal Caught Offside, la liga de Arabia Saudita ya prepara lo que será un verano europeo en donde buscará la llegada de nuevas figuras de jerarquía mundial. Hay varios nombres a la vista, entre ellos, Salah.

El caso del egipcio, quien está actualmente en su selección en la Copa Africana de Naciones, es difícil, pero no imposible. A mitad de 2023, lo buscó Al Ittihad con una oferta de casi 200 millones de euros, pero Liverpool la rechazó. Y si bien no tendrían intenciones de venderlo siquiera en 2024, Arabia Saudita hará el intento.

Los Tigres del Asia se perfilan como el equipo al que podría llegar Mohamed Salah, pero no el único. Todo dependerá de lo que decida la Liga Profesional Saudí. Al Hilal también lo piensa como posible refuerzo, dependiendo de lo que suceda con el caso Neymar.

Así es el plan millonario de la Liga Profesional Saudí que involucra a Salah

El citado periodista asegura que la Liga Profesional Saudí prepara un mercado de mitad de 2024 en donde se gastará 2300 millones de euros (2000 millones de libras esterlinas). Esta millonaria cifra será empleada en términos de transferencias, pagos a agentes y también salarios. En el mercado de mitad de 2023, gastaron poco menos de 1000 millones de euros, por lo que apuntar a buscar muchas más estrellas de la que ya han llegado.

Mohamed Salah está entre los jugadores apuntados para fichar en Arabia Saudita, pero por supuesto, no el único. Kevin de Bruyne es otra de las estrellas que busca la liga y ya hay una pelea entre Al Hilal y Al Nassr para quedarse con su fichaje. El belga tiene contrato hasta 2025 con Manchester City, que podría pensar en una venta para 2024. Pep Guardiola, en tanto, lo quiere sostener.

Con el caso de la estrella de Liverpool pasa algo similar. Al Ittihad lo buscó hace algunos meses y volvería a la carga para que pueda convertirse en su máxima figura después de Karim Benzema, hoy todo un problema para Marcelo Gallardo y compañía. Por supuesto, deberán hacer una inversión fuerte y no se descarta que vuelvan a pedir los mismos 200 millones de euros.

Otras figuras internacionales que buscaría la LPF serían Victor Osimhen (Napoli), Heung-min Son (Tottenham) y Thiago Alcántara (Liverpool), entre los más conocidos. La otra apuesta que tendrían desde Arabia Saudita sería buscar talento joven y ya hay nombres apuntados como Eli Junior Kroupi (Lorient), el uruguayo Facundo González (Sampdoria, pero pertenece a Juventus), Ben Doak (Liverpool) y Almugera Kabar (Borussia Dortmund).

Marcelo Gallardo y Al Ittihad necesitan nuevas figuras

Si bien todos los focos están en Al Nassr y Al Hilal como potenciales clubes que recibirán a las nuevas estrellas, Al Ittihad también buscará los suyos. Cabe recordar que estos tres equipos, junto a Al Ahli, son los equipos que el Fondo de Inversión Pública tiene en un 75 por ciento. Es decir, el propio Gobierno del Reino de Arabia Saudita maneja estos clubes.

Más allá de tener dirigentes propios, el dinero sale del Fondo de inversión, por lo que termina por definir, en cierta manera, los objetivos de mercado. Para el mercado de 2024, Al Ittihad demandará nuevas figuras.

Es que con Marcelo Gallardo de entrenador deberán buscar nuevos jugadores, que puedan adaptarse a su sistema. En este sentido, Karim Benzema todavía no ha dado réditos y hasta ha causado ya varios problemas, mientras que Fabinho y N’Golo Kanté son titulares, pero todavía no han mostrado su mejor versión.

Los Tigres del Asia ya le han dado las gracias a dos referentes como Romarinho y Marcelo Grohe, dos brasileños que han jugado más de 100 partidos en el club y hasta fueron campeones. La imagen de Al Ittihad debe cambiar por completo y eso sólo se lo darán las nuevas estrellas que lleguen al club.

Salah apunta a ser esa estrella, siempre y cuando Al Hilal no se meta en su camino. También dependerá de lo que ocurra con Neymar si no vuelve en forma. Con la fuerte inversión que planea emplear la Liga Profesional Saudí gracias al trabajo de su director Michael Emenalo, la chance para ver al egipcio vestido de amarillo y negro empieza a tomar forma. Gallardo deberá bendecir este fichaje, a no ser que busque otros nombres.