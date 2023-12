Tras el exitoso estreno en el Mundial de Clubes, con victoria 3-0 sobre Auckland City, el Al Ittihad de Marcelo Gallardo se jugará este viernes la clasificación a semifinales, uno de los grandes objetivos que se trazó el club en la competencia, enfrentando a Al Ahly de Egipto. En ese sentido, El Muñeco reconoció que espera un encuentro de mucha más exigencia.

Si Al Ittihad logra instalarse en semifinales, el siguiente escollo será Fluminense, equipo que viene de ganarle a Boca la final de la CONMEBOL Libertadores. Más allá del poderío del equipo brasileño, el hecho de que Manchester City, considerado por muchos como el mejor equipo de la actualidad, corra por el otro lado del cuadro ilusiona a los saudíes con la chanche de ver a su equipo en una final, incluso cuando para ello quede todavía mucho camino por recorrer.

Igual de ilusionado está Gallardo con la posibilidad de reencontrarse con Pep Guardiola, entrenador al que ya vistió en el pasado para compartir experiencias y que más de una vez lo ha elogiado públicamente. “Siempre tengo expectativas de encontrarme con Pep. Es un placer verlo”, dijo en diálogo con Infobae sobre la posibilidad de verlo en Jeddah, incluso si no es en el marco de un enfrentamiento entre los equipos de ambos.

Además, el exentrenador de River dijo haber recibido en el pasado una invitación del entrenador catalán que espera poder cumplir pronto. “Ya me lo encontré este año, estuvimos juntos y me atendió muy bien, estuvo muy considerado conmigo. Me invitó a Manchester. Si nos encontramos, va a ser un placer volver a verlo“, reconoció.

Gallardo respondió al entusiasmo que genera la disputa entre dos equipos árabes

Los cuartos de final del Mundial de Clubes ofrecerán en territorio saudí una suerte de clásico del fútbol árabe, por enfrentarse dos equipos con mucha tradición. Gallardo resaltó incluso que antes de enfrentar al Auckland, la mayoría de las consultas eran sobre la posibilidad de un duelo ante Al Ahly de Egipto, algo que finalmente sucederá este viernes para Al Ittihad.

“Con Al Ahly vengo notando el clima que habrá. Va a ser más exigente, y nosotros vamos a tenernos que recuperar bien porque será otra clase de partido. Más de una vez respondí (antes del debut) que primero debíamos enfocarnos en Auckland. Ganamos bien y ahora sí, toca enfrentar a Al Ahly. Por eso, estos días fueron fundamentales para que mis jugadores se recuperen”, señaló.

El camino posible de Al Ittihad en el Mundial de Clubes

La victoria 3-0 sobre Auckland City en el estreno en el Mundial de Clubes llevó al equipo de Marcelo Gallardo a volver a jugar este viernes 15 de diciembre ante Al Ahly de Egipto, también en el Estadio King Abdullah. De salir victorioso enfrentaría en semifinales a Fluminense el lunes 18 de diciembre. La final del Mundial de Clubes, que de contar con la presencia de Al Ittihad significaría un batacazo histórico para el equipo árabe, está programada para el viernes 22 de diciembre. Manchester City espera en semifinales, por el otro lado del cuadro, al ganador de los cuartos de final entre León de México y Urawa Red Diamonds de Japón.