Tras llegar a Arabia Saudita a principios del 2023 para convertirse en nuevo refuerzo del Al-Nassr, el delantero portugués Cristiano Ronaldo, podría estar atravesando su última experiencia como futbolista profesional, ya que Georgina Rodríguez, su pareja, adelantó cuándo sería la fecha de su retiro.

En el Fashion Week de París, mientras que la modelo argentina se encontraba hablando con la cantante serbia Jelena Karleusa, fue filmada y allí se escuchó que reveló la posible fecha de retiro del astro portugués. “En un año termina. O tal vez dos, no lo sé”, comentó al respecto.

Cabe destacar que el delantero con pasado en Real Madrid y Manchester United entre otros, tiene vínculo vigente con la institución árabe hasta el 30 de junio del 2025, y allí podría estar la fecha de su retiro, debido a que allí ya habrá cumplido los 40 años.

Por otro lado, en cuanto a los desafíos futbolísticos que tiene por delante Ronaldo, uno de los más importantes es la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania, en la que la Selección de Portugal formará parte del Grupo F junto a Turquía, República Checa y el ganador del repechaje, que saldrá de Georgia, Luxemburgo, Grecia o Kazajistán.

Además, teniendo en cuenta los mencionados dichos de Georgina Rodríguez, todo indica que el portugués no disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que podría romper el récord de participaciones en mundiales, debido a que sería el 6to de su carrera tras disputar el 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

La vez que Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro

En octubre del 2023, el astro portugués habló sobre su retiro y en sus dichos se acercó a lo comentado por Georgina, ya que apuntaba a jugar dos años más. “Paso a paso. Seguro que voy a jugar este año y el siguiente. Después, si mi cuerpo me dice que continúe. La afición me hace feliz y yo los hago felices. Tengo 38 años y sigo ayudando y siendo útil al equipo. Tengo que estar agradecido por ello. Lo que me llevó a lo más alto fue el trabajo duro, pero sin mi equipo nada de esto hubiera sido posible”, tiró.

Georgina Rodríguez homenajeó a Cristiano Ronaldo

En la misma Fashion Week de París, la pareja del portugués desfiló en la pasarela de Vetements con un vestido rojo inspirado en la histórica camiseta número siete que el Bicho usó en sus etapas en el Manchester United, y que estaba firmada por Ronaldo, con una dedicatoria a la pasarela.

Luego de esta experiencia, en sus redes sociales, Georgina se mostró alegre y publicó un posteo con fotos del desfile y de ella con sus hijos, en el que escribió: “Otro sueño cumplido, muchas gracias”.